Дома лучше, чем были раньше: Гладков рассказал о восстановлении Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
По данным губернатора, работы по восстановлению жилья в Новой Таволжанке ведутся в соответствии с установленными сроками. В настоящее время дома подключают к газоснабжению. Строители выполняют внутреннюю отделку помещений.
Плитку, обои, ламинат и другие материалы выбирали сами жители. Дома получаются даже лучше, чем были раньше. ⠀
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что следующий этап — восстановление хозпостроек. Только в Новой Таволжанке их повреждено более 1000.