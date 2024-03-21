Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:39

Published Сегодня, 18:39

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Вячеслав Гладков рассказал о ходе восстановления белгородской Новой Таволжанки

Дома лучше, чем были раньше: Гладков рассказал о восстановлении Новой Таволжанки

21 марта 2024, 18:39
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков рассказал о ходе восстановления белгородской Новой Таволжанки

На данный момент в населённом пункте идут восстановительные работы. Строители занимаются жилищным фондом. На очереди — хозпостройки, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Жилье

По данным губернатора, работы по восстановлению жилья в Новой Таволжанке ведутся в соответствии с установленными сроками. В настоящее время дома подключают к газоснабжению. Строители выполняют внутреннюю отделку помещений.

Плитку, обои, ламинат и другие материалы выбирали сами жители. Дома получаются даже лучше, чем были раньше. ⠀
Вячеслав Гладков
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Губернатор добавил, что следующий этап — восстановление хозпостроек. Только в Новой Таволжанке их повреждено более 1000.

Военкор опроверг информацию о якобы прорыве украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки
Узнать подробнее
Читайте также:
Шесть домов и два автомобиля пострадали во время обстрела Новой ТаволжанкиВ Шебекино и Новой Таволжанке восстановили 94% повреждённых обстрелами домовВ Сети появилось видео атаки дронов на Новую Таволжанку в Белгородской области
#Белгородская область#Жилье#Новая таволжанка#Газоснабжение#Белгород#Кристина Семенчук#Восстановление#Повреждения#Хозпостройки#Отделка
Подпишитесь
Деньги на проезд, жильё и к началу учебного года: установлены новые меры поддержки
Сегодня, 10:37
«Вступил в РДК*, помогал с координатами»: ФСБ сообщила о громком задержании
Сегодня, 09:48
Возникло недопонимание? Директор «Фортуна-Авто» в Белгороде пояснил увольнение штата
Сегодня, 13:51
«В ужасе от увиденного. Казарма»: белгородку возмутило, как живут грайворонцы в ПВР
Сегодня, 14:04
От последствий ракетного обстрела Белгорода скончалась преподаватель БГТУ им. Шухова
Сегодня, 12:11
В Wildberries отреагировали на публикацию Бел.Ру с жалобой их сотрудницы
Сегодня, 12:41
"