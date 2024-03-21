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Белгородцы пожаловались на неубранные с территории базы обломки ракет

Белгородцы пожаловались на неубранные с территории базы обломки ракет

21 марта 2024, 17:11
Фото: 1MI
К главе региона обратились в ходе прямого эфира. Обломки ракет и осколки лежат на территории производственной базы с 18 марта.

Белгородец Андрей рассказал главе региона Вячеславу Гладкову о том, что 18 марта был прилёт на производственную базу на Харгоре в Белгороде. Осколки и крупные обломки ракеты до сих пор лежат на территории предприятия.

Данный факт был зарегистрирован правоохранительными органами, но до настоящего времени так никто и не приехал. Работники боятся трогать крупные обломки. Звоню в полицию и говорю, что нужно привезти взрывотехников, но получаю ответ, что их нет.
Андрей

Губернатор отметил, что в полиции взрывотехников действительно нет. Они есть в штате Минобороны, МЧС и Росгвардии. При этом Гладков поблагодарил людей за то, что они не подходят к обломкам, рассказав, когда их уберут.

У нас уже были случаи, когда, взяв обломок в руки, человек погибал из-за взрыва. Евгений Воробьев (начальник управления региональной безопасности области — прим.ред.) свяжется с вами и всю ситуацию исправим.
Вячеслав Гладков
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#Безопасность#Новости Белгорода#Правоохранительные органы#Работники#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Ракеты#Территория#Производственная база
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