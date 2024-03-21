Белгородцы пожаловались на неубранные с территории базы обломки ракет

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Белгородец Андрей рассказал главе региона Вячеславу Гладкову о том, что 18 марта был прилёт на производственную базу на Харгоре в Белгороде. Осколки и крупные обломки ракеты до сих пор лежат на территории предприятия.
Данный факт был зарегистрирован правоохранительными органами, но до настоящего времени так никто и не приехал. Работники боятся трогать крупные обломки. Звоню в полицию и говорю, что нужно привезти взрывотехников, но получаю ответ, что их нет.
Андрей
Губернатор отметил, что в полиции взрывотехников действительно нет. Они есть в штате Минобороны, МЧС и Росгвардии. При этом Гладков поблагодарил людей за то, что они не подходят к обломкам, рассказав, когда их уберут.
У нас уже были случаи, когда, взяв обломок в руки, человек погибал из-за взрыва. Евгений Воробьев (начальник управления региональной безопасности области — прим.ред.) свяжется с вами и всю ситуацию исправим.
Вячеслав Гладков