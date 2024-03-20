В Белгороде могут увеличить штрафы для водителей автобусов, не соблюдающих график

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Региональное министерство автодорог и транспорта планирует внести в закон «Об административной ответственности за правонарушения в сфере транспортного обслуживания населения в Белгородской области» изменения. Об этом изданию сообщил источник, позже информацию разместили на сайте минэкономразвития области.
Власти предлагают увеличить размер штрафа для водителей общественного транспорта за нарушение графика движения. Ранее штраф составлял 1 тыс. рублей, сейчас его могут увеличить до 3 тыс. рублей для физлиц, до 30 тыс. рублей — для должностных лиц. Около 100 тыс. придётся заплатить юрлицам.
Предполагается, что эти изменения должны стимулировать водителей соблюдать график работы автобусов. Также на решение повлияла оперативная обстановка — большое количество пассажиров часто стоит на остановках во время неспокойной обстановки, что может привести к трагедии.
Белгородцам предложили высказаться об этих изменениях. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте министерства. Прислать её нужно до 2 апреля 2024 года.