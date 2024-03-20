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Тинькофф и Росбанк сохранят свои бренды в рамках интеграции в «ТКС Холдинг»

Тинькофф и Росбанк сохранят свои бренды в рамках интеграции в «ТКС Холдинг»

20 марта 2024, 16:40
Фото: Изображение Midjourney
Решение о дополнительной эмиссии акций в рамках мероприятий по интеграции с Росбанком принял совет директоров «ТКС Холдинг» (головная структура Тинькофф после редомициляции). Также объявлено, что в рамках слияния обе кредитные организации сохранят бренды и лицензии.

Объединение структур ранее одобрил президент «Интерроса» Владимир Потанин. «Интеррос» выступает не только акционером Росбанка, «ТКС Холдинга», но и отвечает за принятие решений. Об этом пишет «Интерфакс».

Потанин отметил, что кроме лицензий и брендов, компании сохранят свои команды. По его словам, ключевые компетенции Росбанка, в числе которых опыт работы с корпоративными и private клиентами, международного банкинга и высокий рейтинг надежности, дополнят передовые прогрессивные разработки банка Тинькофф — его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов, наработки в плане технологий и импортозамещения IT.

14 марта было обнародовано решение об объединении Тинькофф и Росбанка в единую банковскую группу. Тинькофф также участвует в дополнительной эмиссии акций, параметры которой определили на сегодняшнем собрании совета директоров. 18 марта торги акциями на бирже возобновились с участием новой головной компании Тинькофф «ТКС Холдинг».

О цене размещения акций нового выпуска известно, что они стали дороже на 5% к цене закрытия торгов во вторник. После редомициляции уставный капитал «ТКС Холдинга» составил 725,3 млн рублей, или 199,3 млн обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Объем дополнительной эмиссии по номиналу — 473,2 млн рублей. Ожидается, что в случае допэмиссии акций уставный капитал холдинга увеличится в 1,7 раза — до почти 1,2 млрд рублей.

Как отмечается, эксперты рынка положительно отреагировали на новость об объединении. За минувшую неделю акции Росбанка выросли на 12%. На сегодняшний день Росбанк единственный из частных банков РФ удостоен высшей оценки надежности RuAAA от АКРА.

В 2022 году «Интеррос» купил 35% акций группы Тинькофф. Право на сделку согласовал Центральный банк РФ.

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