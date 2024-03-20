Тинькофф и Росбанк сохранят свои бренды в рамках интеграции в «ТКС Холдинг»

Потанин отметил, что кроме лицензий и брендов, компании сохранят свои команды. По его словам, ключевые компетенции Росбанка, в числе которых опыт работы с корпоративными и private клиентами, международного банкинга и высокий рейтинг надежности, дополнят передовые прогрессивные разработки банка Тинькофф — его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов, наработки в плане технологий и импортозамещения IT.