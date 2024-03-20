С арендаторами и в рассрочку: как в Белгороде пытаются продавать недвижимость

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Обстрелы Белгородской области не утихают уже неделю. ВСУ бьют по Белгороду и району, а также ряду приграничных населённых пунктов. На фоне последних событий журналисты Бел.Ру изучили, продают ли белгородцы свою коммерческую недвижимость. Число объявлений мы считали на сайте «Авито».
Всего с 12 марта на сайте появилось более 60 объявлений о продаже коммерческой недвижимости. С молотка уходят офисные помещения, склады, производства. Среди самых дорогих предложений — производственное помещение площадью более 26 тысяч квадратных метров в Белгороде. За него продавец просит 112 млн рублей.
А за 110 млн рублей в центре Белгорода продают офисное помещение в 976 «квадратов». В описании указано, что состояние помещения хорошее, а большая часть здания находится в аренде.
А в Белгородском районе продают производственное помещение площадью 10 тысяч квадратных метров. Стоимость недвижимости составляет 110 млн рублей. С молотка уходит двухэтажное здание, гаражи, ангары и цеха. Также на территории в 1 га есть склады. Владелец рассматривает аренду. Стоимость — 500 тысяч рублей.
А в центре Белгорода в бизнес-центре «Империал» на продажу выставили помещение свободного назначения площадью почти 22 «квадрата». В описании указано, что недвижимость подойдёт под любой вид деятельности. Стоимость — 2,4 млн рублей.
На улице Попова с молотка уходит нежилое помещение с современным ремонтом и арендаторами. Площадь недвижимости составляет 142 «квадрата». За владения продавец хочет получить 12,1 млн рублей.
Участок 8,5 соток на улице Речная оценили в 6,7 млн рублей. В объявлении указано, что на территории есть боксы общей площадью почти 132 квадратных метра. При этом воды и отопления нет.
Продают помещение свободного назначения и возле велолыжероллерной трассы в Белгороде. Площадь недвижимости составляет 85,9 квадратных метра. В здании два входа, электричество, сигнализация и отопление. Есть стоянка. Стоимость — 6,8 млн рублей.
В 29,9 млн рублей продавец оценил нежилое здание на ул. Сумская. В описании указано, что помещение подходит под любой вид деятельности. Есть все коммуникации. Земля и здание у владельца в собственности. Площадь прилегающего участка земли составляет 1000 квадратных метров. Владелец также указал, что есть возможность рассрочки.
Также в Белгороде выставили на продажу помещение свободного назначения под автосервис, магазин, выращивание грибов, пекарню или склад-производство. Площадь недвижимости составляет 96 квадратных метров. Владелец оценил её в 4,2 млн рублей.
Срочно продают коммерческую недвижимость в ЖК «Парков» в Белгороде. За 81 «квадрат» продавец просит 7,3 млн рублей. В описании указано, что помещение находится на цокольном этаже и подходит для офиса, магазина, кафе, фитнес-зала или мастерской. В качестве дополнительного бонуса продавец указал арендатора, который приносит стабильный доход.
Среди самых бюджетных вариантов — продажа производства в Белгородском районе, правда, неготового. Площадь объекта составляет 2000 квадратных метров. За недвижимость продавец намерен выручить 1 млн рублей. В объявлении указано, что это объект незавершённого строительства.
А в Белгороде выставили на продажу коммерческое помещение с арендаторами на улице Студенческая. Площадь — 21 «квадрат». В описании указано, что помещение разделено на два кабинета. За объект продавец хочет получить 1,2 млн рублей.
На ул. Сумская продают офис площадью 17 квадратных метров. Владелец уверяет, что помещение подходит под любой вид деятельности. Рядом есть парковка. Лот оценили в 1,3 млн рублей.
Таким образом, владельцы готовы продавать уже готовый бизнес с арендаторами, который приносит пассивный доход. Другие же идут на уступки и продают недвижимость в рассрочку. Несмотря на очевидное желание скорее продать объекты, стоимость имущества не опускается ниже 1 млн рублей.
Такая же ситуация и с квартирами в областном центре. За сколько и какое жильё продают в Белгороде, мы подробнее описали в нашем материале. Стоит отметить, что белгородец, продав квартиру в среднем за 5,8 млн рублей, сможет купить в Москве жильё площадью 17,7 кв. м.