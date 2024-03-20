С арендаторами и в рассрочку: как в Белгороде пытаются продавать недвижимость

Такая же ситуация и с квартирами в областном центре. За сколько и какое жильё продают в Белгороде, мы подробнее описали в нашем материале. Стоит отметить, что белгородец, продав квартиру в среднем за 5,8 млн рублей, сможет купить в Москве жильё площадью 17,7 кв. м.