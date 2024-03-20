Половина аварий с автобусами происходит по вине их водителей

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
По данным регионального управления МВД, на территории Белгородской области с 2022 по 2024 год с участием пассажирского транспорта произошло 50 ДТП. Из них 22 аварии случилось в 2022 году, 23 — в 2023 году и пять — в 2024 году.
По вине водителей пассажирского транспорта совершено всего 25 ДТП, из них:
При этом у Госавтоинспекции нет информации о привлечении к административной ответственности виновных в ДТП водителей из-за отсутствия сведений в статистических данных многопараметрической информационно аналитической системы ГИБДД (МИАС ГИБДД).
О количестве аварий с участием автобусов журналисты Бел.Ру узнали и в ЕТК. По информации организации, в 2022 году произошло 123 ДТП с участием автобусов ЕТК, в 2023 году — 104 аварии, а в 2024 году — 19.
В ЕТК добавили, что ремонтом и обслуживанием своего подвижного состава, в том числе после ДТП, они занимаются за счёт собственных средств — самостоятельно, ежедневно и в круглосуточном режиме.
При этом в организации не ведут отдельный учёт количества отремонтированных после ДТП автобусов, а также расхода средств на ремонт.
В пресс-службе регионального минтранса пояснили, что ГИБДД учитывает только те аварии, где есть пострадавшие. В свою очередь ЕТК считает все аварии, в том числе механические. К примеру, такие, когда автобус бампером зацепился за бордюр.