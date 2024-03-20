Половина аварий с автобусами происходит по вине их водителей

В Белгородской области с 2022 года в 50 авариях с автобусами были пострадавшие

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько аварий с участием пассажирских автобусов произошло за несколько лет в Белгородском агломерации. В региональном управлении МВД сообщили о 50 случаях за два года, а в ЕТК отметили, что только в 2022 году произошло 123 ДТП с участием автобусов.

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