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В Белгородской области с 2022 года в 50 авариях с автобусами были пострадавшие

Половина аварий с автобусами происходит по вине их водителей

20 марта 2024, 07:50
Фото: 1MI

В Белгородской области с 2022 года в 50 авариях с автобусами были пострадавшие

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько аварий с участием пассажирских автобусов произошло за несколько лет в Белгородском агломерации. В региональном управлении МВД сообщили о 50 случаях за два года, а в ЕТК отметили, что только в 2022 году произошло 123 ДТП с участием автобусов.
Сюжет
ДТП

По данным регионального управления МВД, на территории Белгородской области с 2022 по 2024 год с участием пассажирского транспорта произошло 50 ДТП. Из них 22 аварии случилось в 2022 году, 23 — в 2023 году и пять — в 2024 году.

По вине водителей пассажирского транспорта совершено всего 25 ДТП, из них:

  • 2022 год — 11 аварий;
  • 2023 год — 12 аварий;
  • 2024 год — две аварии.

При этом у Госавтоинспекции нет информации о привлечении к административной ответственности виновных в ДТП водителей из-за отсутствия сведений в статистических данных многопараметрической информационно аналитической системы ГИБДД (МИАС ГИБДД).

О количестве аварий с участием автобусов журналисты Бел.Ру узнали и в ЕТК. По информации организации, в 2022 году произошло 123 ДТП с участием автобусов ЕТК, в 2023 году — 104 аварии, а в 2024 году — 19.

В ЕТК добавили, что ремонтом и обслуживанием своего подвижного состава, в том числе после ДТП, они занимаются за счёт собственных средств — самостоятельно, ежедневно и в круглосуточном режиме.

При этом в организации не ведут отдельный учёт количества отремонтированных после ДТП автобусов, а также расхода средств на ремонт.

В пресс-службе регионального минтранса пояснили, что ГИБДД учитывает только те аварии, где есть пострадавшие. В свою очередь ЕТК считает все аварии, в том числе механические. К примеру, такие, когда автобус бампером зацепился за бордюр.

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#Белгородская область#ДТП#Госавтоинспекция#Административная ответственность#Автобусы#Обслуживание#Пассажирский транспорт#Белгород#Кристина Семенчук#ЕТК
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