По 100 рублей за пачку? Что за автомат с кормом для уток хотят установить в Белгороде

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Как сообщили Бел.Ру в мэрии областного центра, в настоящее время завершается согласование документации для проведения процедуры торгов на право размещения автомата с кормом для уток. Он появится на территории парка Победы. Поставщиком станет участник, который выиграет торги на право размещения.
При этом бюджетные средства на закупку автомата выделяться не будут. Проект является коммерческим. Деньги от продажи корма собственник будет распределять самостоятельно. При этом он также будет нести все расходы по эксплуатации и обслуживанию аппарата.
В мэрии добавили, что средняя стоимость корма для уток составит не более 100 рублей за пачку.
Напомним, ранее в Белгороде утвердили типовое решение внешнего вида автомата по продаже корма для уток.