Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Проект по установке автомата с едой для уток в Белгороде является коммерческим

По 100 рублей за пачку? Что за автомат с кормом для уток хотят установить в Белгороде

20 марта 2024, 07:42
Фото: 1MI

Проект по установке автомата с едой для уток в Белгороде является коммерческим

В областном центре установят автомат с кормом для уток. Журналисты Бел.Ру выяснили, что этот проект является коммерческим, а также другие детали по установке аппарата.

Как сообщили Бел.Ру в мэрии областного центра, в настоящее время завершается согласование документации для проведения процедуры торгов на право размещения автомата с кормом для уток. Он появится на территории парка Победы. Поставщиком станет участник, который выиграет торги на право размещения.

При этом бюджетные средства на закупку автомата выделяться не будут. Проект является коммерческим. Деньги от продажи корма собственник будет распределять самостоятельно. При этом он также будет нести все расходы по эксплуатации и обслуживанию аппарата.

В мэрии добавили, что средняя стоимость корма для уток составит не более 100 рублей за пачку.

Напомним, ранее в Белгороде утвердили типовое решение внешнего вида автомата по продаже корма для уток.

В России утвердили порядок выплат на детей, пострадавших при обстрелах
Узнать подробнее
Читайте также:
Жизнь после Сергиенко: в белгородских компаниях «Газпрома» утвердили гендиректораВ Белгороде утвердили правила установки шлагбаумовПредельный рост тарифов на услуги ЖКХ утвердили в России
#Новости Белгорода#Эксклюзив#Парк Победы#Расходы#Обслуживание#Бюджетные средства#Утки#Белгород#Кристина Семенчук#Автомат#Эксплуатация
Подпишитесь
«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
Сегодня, 10:57
Дым, дождь из осколков, выбитые окна: жилые районы Белгорода снова под атакой ВСУ
Сегодня, 09:11
В Белгороде могут увеличить штрафы для водителей автобусов, не соблюдающих график
Сегодня, 11:03
«ВкусВилл» временно отказался от доставки в Белгороде. А что с «Магнитом» и другими?
Сегодня, 07:37
Что сейчас происходит с девочкой, которую достали из-под завалов дома в Никольском?
Сегодня, 11:17
Есть погибший после обстрела Белгорода
Сегодня, 10:29
"