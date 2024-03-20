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Семья

Лия, Тея и Аарон: белгородцы продолжают креативить при выборе имён для своих детей

20 марта 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Семья

С начала весны в Белгородской области родилось 387 детей

Мальчиков и девочек за этот период родилось почти равное количество. Подробности рассказала Татьяна Слюсаренко, глава регионального управления ЗАГС. Она же перечислила необычные имена, которые белгородцы дали своим детям.
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Дети

В Белгородской области с начала весны на свет появились 387 детей. Девочек и мальчиков родилось почти равное количество, что не является стандартным показателем для региона. На свет появились 194 мальчика и 193 девочки.

Также Татьяна Слюсаренко рассказала, какие необычные имена выбрали белгородцы для своих новорождённых детей. Так, в регионе теперь проживают Лия, Тея, Злата, Аврора и Стефания. Мальчиков же называли Климентием, Аароном, Савелием и Даниэлем.

Напомним, что самыми популярными в области остаются всё-таки стандартные имена для детей. Лидерство у Михаилов и Софий.

Более тысячи белгородцев за год захотели изменить имя
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#Общество#Белгородская область#Дети#Загс#Новости Белгорода#Имена#Белгород#Алина Харина#Татьяна слюсаренко#Новорождённые
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