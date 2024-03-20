Лия, Тея и Аарон: белгородцы продолжают креативить при выборе имён для своих детей

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Белгородской области с начала весны на свет появились 387 детей. Девочек и мальчиков родилось почти равное количество, что не является стандартным показателем для региона. На свет появились 194 мальчика и 193 девочки.
Также Татьяна Слюсаренко рассказала, какие необычные имена выбрали белгородцы для своих новорождённых детей. Так, в регионе теперь проживают Лия, Тея, Злата, Аврора и Стефания. Мальчиков же называли Климентием, Аароном, Савелием и Даниэлем.
Напомним, что самыми популярными в области остаются всё-таки стандартные имена для детей. Лидерство у Михаилов и Софий.