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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Эксперт рассказал, какие трудности могут возникнуть при получении сельской ипотеки

Эксперт рассказал, какие трудности могут возникнуть при получении сельской ипотеки

20 марта 2024, 13:16
Фото: 1MI
Эксперт Анатолий Коршунов рассказал о нюансах, которые необходимо знать при подаче заявок на сельскую ипотеку. Подробности рассказывает newia.ru.
Сюжет
Ипотека

У каждого субъекта РФ есть лимиты по выдаче сельской ипотеки. Согласование заявок происходит через Минсельхоз. Многим россиянам приходится вставать в очередь по этой программе льготного кредитования, пишет издание.

Заявителям необходимо учитывать, что ипотека выдаётся только на то жильё, которое находится на сельских территориях. На сайте РСХБ можно проверить, входит ли необходимый населённый пункт в эту программу.

Эксперт отмечает, что лимит по данной ипотеке, который составляет 6 млн рублей, может быть удвоен. Это можно сделать, когда ипотеку выдадут каждому из супругов. Две ипотеки оформляются на покупку одной недвижимости.

Однако есть один нюанс — первоначальный взнос в таком случае также будет удвоен. Напомним, что он составляет 20%. При удвоении лимита семье придётся заплатить 40% первоначального взноса, то есть порядка 4,8 млн рублей.

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#Общество#Ипотека#Белгород#Алина Харина#Сельская ипотека
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