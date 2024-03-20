Эксперт рассказал, какие трудности могут возникнуть при получении сельской ипотеки

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
У каждого субъекта РФ есть лимиты по выдаче сельской ипотеки. Согласование заявок происходит через Минсельхоз. Многим россиянам приходится вставать в очередь по этой программе льготного кредитования, пишет издание.
Заявителям необходимо учитывать, что ипотека выдаётся только на то жильё, которое находится на сельских территориях. На сайте РСХБ можно проверить, входит ли необходимый населённый пункт в эту программу.
Эксперт отмечает, что лимит по данной ипотеке, который составляет 6 млн рублей, может быть удвоен. Это можно сделать, когда ипотеку выдадут каждому из супругов. Две ипотеки оформляются на покупку одной недвижимости.
Однако есть один нюанс — первоначальный взнос в таком случае также будет удвоен. Напомним, что он составляет 20%. При удвоении лимита семье придётся заплатить 40% первоначального взноса, то есть порядка 4,8 млн рублей.