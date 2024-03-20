Договорившийся с террористами москвич устроил под Белгородом поджог для устрашения

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Житель Московской области обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на совершение террористического акта — в совершении поджога.
Мужчина, находясь в Белгороде, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, которые представились членами организации «Легион Свобода России»*, незаконно приобрёл взрывчатые вещества. В целях устрашения населения и создания опасности для людей, а также для дестабилизации деятельности органов власти он поджёг лесной массив «Ямская Дача» возле села Хохлово в Белгородском районе. Довести задуманное до конца у москвича и неустановленных лиц не получилось.
15 марта Белгородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании мужчине меры пресечения. Его отправили под стражу на два месяца.
Напомним, что недавно в областном центре задержали мужчину, который собирался отравить военных и устроить взрыв.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.