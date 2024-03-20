Договорившийся с террористами москвич устроил под Белгородом поджог для устрашения

Мужчина, находясь в Белгороде, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, которые представились членами организации «Легион Свобода России»*, незаконно приобрёл взрывчатые вещества. В целях устрашения населения и создания опасности для людей, а также для дестабилизации деятельности органов власти он поджёг лесной массив «Ямская Дача» возле села Хохлово в Белгородском районе. Довести задуманное до конца у москвича и неустановленных лиц не получилось.