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Суд

Договорившийся с террористами москвич устроил под Белгородом поджог для устрашения

20 марта 2024, 11:57
Фото: 1MI
Суд

Москвича под Белгородом заключили под стражу за поджог урочища

15 марта суд избрал меру пресечения для жителя Московской области, сообщает пресс-служба Белгородского районного суда. Известно, что перед совершением преступления мужчина договорился с лицами, представившимися членами запрещённой организации «Легион Свобода России»*.

Житель Московской области обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на совершение террористического акта — в совершении поджога.

Мужчина, находясь в Белгороде, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, которые представились членами организации «Легион Свобода России»*, незаконно приобрёл взрывчатые вещества. В целях устрашения населения и создания опасности для людей, а также для дестабилизации деятельности органов власти он поджёг лесной массив «Ямская Дача» возле села Хохлово в Белгородском районе. Довести задуманное до конца у москвича и неустановленных лиц не получилось.

15 марта Белгородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании мужчине меры пресечения. Его отправили под стражу на два месяца.

Напомним, что недавно в областном центре задержали мужчину, который собирался отравить военных и устроить взрыв.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

В центре Белгорода задержали мужчину, который хотел отравить военных и устроить взрыв
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