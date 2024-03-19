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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

В Минобороны показали уничтожение украинских миномётов у Белгородской области

Танки уничтожили украинские миномёты на границе с Белгородской областью: видео

19 марта 2024, 08:30
Фото: Минобороны

В Минобороны показали уничтожение украинских миномётов у Белгородской области

Министерство обороны РФ опубликовало видео с уничтожением артиллерийских и миномётных расчёты в приграничном районе Белгородской области. Из установок украинские военные формирования били по территории региона.
Сюжет
Обстрел

В районе Нехотеевки на границе Белгородской области экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских террористических формирований.

Огонь вёлся с закрытых позиций, корректировали его с помощью беспилотников.

Полное видео показали в Минобороны:

Видео: Минобороны

Напомним, что уже практически неделю украинские формирования не оставляют попыток прорвать границу Белгородской области. Одновременно с этим идёт обстрел жилых районов Белгорода: есть погибшие, в том числе дети.

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