Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В районе Нехотеевки на границе Белгородской области экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских террористических формирований.
Огонь вёлся с закрытых позиций, корректировали его с помощью беспилотников.
Полное видео показали в Минобороны:
Напомним, что уже практически неделю украинские формирования не оставляют попыток прорвать границу Белгородской области. Одновременно с этим идёт обстрел жилых районов Белгорода: есть погибшие, в том числе дети.