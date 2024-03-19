РЭО: Инвесторы в сфере ТКО получают поддержку, сокращающую расходы в 2 раза

Королев подчеркнул, что рост ключевой ставки является серьезной проблемой, при том, что ее снижение пока не намечается. Многие концессионные соглашения были заключены с учетом льготной ставки, предоставляемой РЭО. При ключевой ставке Центрального банка на уровне 16% ставка РЭО составляет приблизительно 6,5-6,6% годовых. Эта цифра практически не изменяется год от года, что придает инвесторам уверенность, отметил Королев.