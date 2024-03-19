РЭО: Инвесторы в сфере ТКО получают поддержку, сокращающую расходы в 2 раза

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
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Updated Сегодня, 17:55
В рамках форума Wasma 2024 заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал о привилегированных условиях для инвесторов, которые предоставляют средства на возведение новых объектов по переработке ТКО. Об этом информирует 56orb.
Королев подчеркнул, что рост ключевой ставки является серьезной проблемой, при том, что ее снижение пока не намечается. Многие концессионные соглашения были заключены с учетом льготной ставки, предоставляемой РЭО. При ключевой ставке Центрального банка на уровне 16% ставка РЭО составляет приблизительно 6,5-6,6% годовых. Эта цифра практически не изменяется год от года, что придает инвесторам уверенность, отметил Королев.
Для финансирования проектов в области ТКО РЭО готов предложить инвесторам льготные займы из средств от выпуска облигаций. Такой формат поддержки предусматривает финансирование до 95% от общей стоимости проекта. Ставка купона по облигациям подлежит субсидированию на уровне 90% от ключевой ставки ЦБ согласно Постановлению Правительства РФ № 906.
Сессия РЭО на тему «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» по треку Российского экологического форума (РЭФ) состоялась 19 марта. Международная выставка Wasma, посвященная оборудованию и технологиям для обращения с отходами и очистки сточных вод, будет проходить в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 19 по 21 марта.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» основана в соответствии с указом президента 14 января 2019 года. Ее главной задачей является формирование комплексной системы обращения с ТКО в России с целью уменьшения объемов захоронения отходов и ослабления экологической нагрузки на граждан. Национальный проект «Экология» предусматривает выход на показатели полной сортировки ТКО и двукратного уменьшения объемов, направляемых на полигоны, к 2030 году. Достижение таких результатов невозможно без развития экономики замкнутого цикла.