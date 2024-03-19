Привет из прошлого? Белгородцам в автобусе рекомендуют защититься от «тяжёлых после»

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В одном из автобусов по маршруту №43 Белгорода подписчик Бел.Ру заметил бегущую строку с призывом о вакцинации:
«Защититься от COVID-19 можно уже сейчас. Помните: вакцинация — единственный надёжный способ защиты от COVID-19 и его тяжёлых после…» — обрывается надпись в автобусе.
Примечательно, но сделать прививку жителям Белгородской области предлагают в Видновской больнице. Последняя расположена в Московской области.
Пользователей Сети надпись одновременно и насмешила, и заставила поностальгировать о былых временах.
«Может, напомнить транспортной компании, что сейчас не 2020-й?» — пишут в Telegram-каналах.
«Вот бы так сесть в 43-й автобус и телепортироваться в 2021 год», — шутят пользователи соцсетей.
Отметим, что во многих автобусах Белгорода показывают информацию об оказании первой помощи и поведении при обстрелах.