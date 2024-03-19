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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

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Жителей Белгорода смутила бегущая строка в автобусе о необходимости вакцинации

Привет из прошлого? Белгородцам в автобусе рекомендуют защититься от «тяжёлых после»

19 марта 2024, 13:59
Фото: Bel.ru

Жителей Белгорода смутила бегущая строка в автобусе о необходимости вакцинации

В одном из автобусов по маршруту №43 в Белгороде заметили бегущую строку о необходимости сделать прививку от COVID-19. Надпись смутила пользователей Сети: тем более, что обрывается она в неожиданном, но, по злой иронии судьбы, правильном месте.
Сюжет
Соцсети

В одном из автобусов по маршруту №43 Белгорода подписчик Бел.Ру заметил бегущую строку с призывом о вакцинации:

«Защититься от COVID-19 можно уже сейчас. Помните: вакцинация — единственный надёжный способ защиты от COVID-19 и его тяжёлых после…» — обрывается надпись в автобусе.

Примечательно, но сделать прививку жителям Белгородской области предлагают в Видновской больнице. Последняя расположена в Московской области.

Видео: Bel.ru

Пользователей Сети надпись одновременно и насмешила, и заставила поностальгировать о былых временах.

«Может, напомнить транспортной компании, что сейчас не 2020-й?» — пишут в Telegram-каналах.

«Вот бы так сесть в 43-й автобус и телепортироваться в 2021 год», — шутят пользователи соцсетей.

Отметим, что во многих автобусах Белгорода показывают информацию об оказании первой помощи и поведении при обстрелах.

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