Привет из прошлого? Белгородцам в автобусе рекомендуют защититься от «тяжёлых после»

Жителей Белгорода смутила бегущая строка в автобусе о необходимости вакцинации

В одном из автобусов по маршруту №43 в Белгороде заметили бегущую строку о необходимости сделать прививку от COVID-19. Надпись смутила пользователей Сети: тем более, что обрывается она в неожиданном, но, по злой иронии судьбы, правильном месте.