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Суд

На скандал с белгородским гинекологом обратили внимание федеральные СМИ

19 марта 2024, 10:44
Фото: 1MI
Суд
В Старом Осколе заново рассмотрят уголовное дело против врача-гинеколога. По версии следователей, именно по вине врача молодая оскольчанка получила серьёзные проблемы со здоровьем. Подробности сообщают в репортаже «Вести. Дежурная часть».

В Старом Осколе заново рассмотрят уголовное дело против врача-гинеколога. Следователи считают, что по вине медика три года назад девочка-подросток лишилась части репродуктивных органов.

Приговор врачу городской суд уже выносил, однако она сумела его обжаловать. Сейчас судебный процесс начался повторно.

«Я выполняла свои обязанности. Сделала всё, что было в моих силах. А дальше пусть решает суд», — заявила журналистам врач.

В репортаже отмечается, что даже после возбуждения уголовного дела врач продолжила лечить людей, руководство больницы не отстранило её от работы.

Напомним, что история произошла несколько лет назад. Мать потерпевшей девочки пыталась привлечь к ответственности гинеколога. Молодой девушке несвоевременно оказали медицинскую помощь.

Гинеколога городской суд признал виновной и приговорил к году ограничения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Однако из-за истечения срока давности дела обвиняемая так и не понесла наказание.

В мае 2023 года областной суд отменил постановление городского суда и признал женщину невиновной во врачебной ошибке. Недавно дело получило продолжение.

Новый поворот: в деле старооскольского гинеколога до сих пор не поставили точку
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