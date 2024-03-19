Глава РЭО Буцаев: Облигации компании торгуются выше номинальной стоимости

По словам Дениса Буцаева, в РЭО решили создать механизм, позволяющий заинтересовать в выкупе данных облигаций прежде всего основные государственные банки. Было даже решено разработать специальную программу взаимодействия с Россельхозбанком. «Я сейчас не говорю о том, чтобы убедить, например, Сбербанк либо Россельхозбанк в необходимости поддержки отрасли, исходя из государственных задач. Я говорю о том, что в это поверили частные инвесторы, это совершенно другой уровень доверия, и вложили свои денежные средства, получая доходность и возвратность на вложенный капитал», — резюмировал гендиректор РЭО.