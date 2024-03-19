Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Глава РЭО Буцаев: Облигации компании торгуются выше номинальной стоимости

Глава РЭО Буцаев: Облигации компании торгуются выше номинальной стоимости

19 марта 2024, 15:39
Фото: Изображение Midjourney
Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, облигации компании сейчас котируются в пределах 102–102,5%, что выше их номинальной стоимости.

Этой информацией глава РЭО поделился на полях форума Wasma 2024 во время выступления на пленарной сессии «„Чистая“ экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению». Также Буцаев рассказал о реформе сферы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране.

Согласно данным, представленным гендиректором РЭО, спрос на облигации компании оказался выше возможности выпуска данного вида ценных бумаг. Их рыночные котировки превышают номинал, составляя 102–102,5%. Такой инструмент чрезвычайно востребован на рынке, в том числе по причине универсальности его применения. У РЭО существуют как выпуски, предназначенные для определенной категории инвесторов, так и те, которые предназначены для всех без исключения. Например, известно, что выкуп биржевых выпусков по облигациям РЭО осуществляли частные инвесторы, в числе которых были и физлица.

Речь идет о механизме выкупа крупными институциональными инвесторами облигаций РЭО с купонной ставкой КС + 3–3,5% на 12 лет. Отношение крупнейших финансовых институтов к инвестициям в сферу ТКО удалось изменить с помощью создания нормативной базы и принятия региональных планов модернизации инфраструктуры.

По словам Дениса Буцаева, в РЭО решили создать механизм, позволяющий заинтересовать в выкупе данных облигаций прежде всего основные государственные банки. Было даже решено разработать специальную программу взаимодействия с Россельхозбанком. «Я сейчас не говорю о том, чтобы убедить, например, Сбербанк либо Россельхозбанк в необходимости поддержки отрасли, исходя из государственных задач. Я говорю о том, что в это поверили частные инвесторы, это совершенно другой уровень доверия, и вложили свои денежные средства, получая доходность и возвратность на вложенный капитал», — резюмировал гендиректор РЭО.

Подпишитесь
Девочка — на ИВЛ, мальчика без кисти — в Москву: о раненных при обстрелах детях
Сегодня, 15:04
Фигурантам дела о банде подростков в Белгороде продлили арест на два месяца
Сегодня, 13:46
Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы
Сегодня, 11:33
«Нет слов, чтобы передать боль»: в зоопарке в Белгороде при обстреле погибла кенгуру
Сегодня, 14:24
Известный певец проведёт благотворительный концерт в поддержку Белгорода
Сегодня, 14:39
«Сплошные руины»: жители приграничного Грайворона — об обстановке в городе
Сегодня, 15:02
"