Глава РЭО Буцаев: Облигации компании торгуются выше номинальной стоимости

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Этой информацией глава РЭО поделился на полях форума Wasma 2024 во время выступления на пленарной сессии «„Чистая“ экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению». Также Буцаев рассказал о реформе сферы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране.
Согласно данным, представленным гендиректором РЭО, спрос на облигации компании оказался выше возможности выпуска данного вида ценных бумаг. Их рыночные котировки превышают номинал, составляя 102–102,5%. Такой инструмент чрезвычайно востребован на рынке, в том числе по причине универсальности его применения. У РЭО существуют как выпуски, предназначенные для определенной категории инвесторов, так и те, которые предназначены для всех без исключения. Например, известно, что выкуп биржевых выпусков по облигациям РЭО осуществляли частные инвесторы, в числе которых были и физлица.
Речь идет о механизме выкупа крупными институциональными инвесторами облигаций РЭО с купонной ставкой КС + 3–3,5% на 12 лет. Отношение крупнейших финансовых институтов к инвестициям в сферу ТКО удалось изменить с помощью создания нормативной базы и принятия региональных планов модернизации инфраструктуры.
По словам Дениса Буцаева, в РЭО решили создать механизм, позволяющий заинтересовать в выкупе данных облигаций прежде всего основные государственные банки. Было даже решено разработать специальную программу взаимодействия с Россельхозбанком. «Я сейчас не говорю о том, чтобы убедить, например, Сбербанк либо Россельхозбанк в необходимости поддержки отрасли, исходя из государственных задач. Я говорю о том, что в это поверили частные инвесторы, это совершенно другой уровень доверия, и вложили свои денежные средства, получая доходность и возвратность на вложенный капитал», — резюмировал гендиректор РЭО.