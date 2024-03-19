Где и как получить пенсию уехавшим на время жителям Грайворонского горокруга?

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Как сообщает Геннадий Бондарев, отселённым в Борисовский район грайворонцам пенсию можно получить в отделении «Почты России».
Те жители, которые сейчас находятся в пункте временного размещения в Старом Осколе, получат пенсию в эту пятницу и в понедельник. Сотрудники старооскольского Пенсионного фонда уже провели с ним работу и оформили документы.
Грайворонцы, которые находятся в Старом Осколе не в ПВР, а самостоятельно, могут обратиться в клиентскую службу по месту. В ней помогут оформить необходимые документы.
Многие жители Грайворона, Козинки, населённых пунктов Гора-Подол, Мокрая Орловка и Глотово покинули дома из-за угрозы со стороны ВСУ. Часть находятся в ПВР.