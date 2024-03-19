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Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:48

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Глава Грайворонского горокруга объяснил жителям в ПВР порядок получения пенсии

Где и как получить пенсию уехавшим на время жителям Грайворонского горокруга?

19 марта 2024, 18:46
Фото: 1MI

Глава Грайворонского горокруга объяснил жителям в ПВР порядок получения пенсии

Глава Грайворонского горокруга Белгородской области Геннадий Бондарев объяснил, как получить пенсию тем жителям округа, кто получал её наличными.

Как сообщает Геннадий Бондарев, отселённым в Борисовский район грайворонцам пенсию можно получить в отделении «Почты России».

Те жители, которые сейчас находятся в пункте временного размещения в Старом Осколе, получат пенсию в эту пятницу и в понедельник. Сотрудники старооскольского Пенсионного фонда уже провели с ним работу и оформили документы.

Грайворонцы, которые находятся в Старом Осколе не в ПВР, а самостоятельно, могут обратиться в клиентскую службу по месту. В ней помогут оформить необходимые документы.

Многие жители Грайворона, Козинки, населённых пунктов Гора-Подол, Мокрая Орловка и Глотово покинули дома из-за угрозы со стороны ВСУ. Часть находятся в ПВР.

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#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Артем Черненко
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