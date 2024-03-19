Эти что здесь забыли? Ракету американского ЗРК Patriot сбили под Белгородом

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 21:14
Updated Сегодня, 21:14
В Министерстве обороны сообщают, что примерно в 22:30 над территорией Белгородской области уничтожили ракету зенитного ракетного комплекса Patriot. Также одновременно с этим в небе над Курской областью силами ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-200.
Перед этим в небе над Белгородской областью раздались мощные взрывы. ВСУ снова ударили по Белгороду из РСЗО Vampire — сбито десять снарядов. Вместе с ними уничтожили «Точку-У».
«Пэтриот» — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий ряда других стран. Переданные Украине установки обеспечивают противоракетную оборону на подконтрольной киевскому режиму территории.
Ранее сообщалось, что самолёт с украинскими пленными возле села Яблоново сбили 24 января именно из комплекса Patriot.