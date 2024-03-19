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Минобороны: ракету ЗРК Patriot сбили в небе над Белгородской областью

Эти что здесь забыли? Ракету американского ЗРК Patriot сбили под Белгородом

19 марта 2024, 20:30
Фото: Изображение Midjourney

Минобороны: ракету ЗРК Patriot сбили в небе над Белгородской областью

Сегодня поздно вечером в небе над Белгородской областью сбили ракету зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщают в Министерстве обороны.

В Министерстве обороны сообщают, что примерно в 22:30 над территорией Белгородской области уничтожили ракету зенитного ракетного комплекса Patriot. Также одновременно с этим в небе над Курской областью силами ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-200.

Перед этим в небе над Белгородской областью раздались мощные взрывы. ВСУ снова ударили по Белгороду из РСЗО Vampire — сбито десять снарядов. Вместе с ними уничтожили «Точку-У».

«Пэтриот» — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий ряда других стран. Переданные Украине установки обеспечивают противоракетную оборону на подконтрольной киевскому режиму территории.

Ранее сообщалось, что самолёт с украинскими пленными возле села Яблоново сбили 24 января именно из комплекса Patriot.

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Украина#Министерство обороны#Белгород#ВСУ#Америка#Артем Черненко#РСЗО Vampire#ЗРК Patriot
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