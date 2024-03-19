Эксперты раскрыли секреты выбора площадки для торговли валютой

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Как рассказали эксперты, в нашей стране доступны несколько способов торговли валютой. Наиболее распространенный — банковский обмен, но, как правило, его курс невыгодный, пишет rostovgazeta.ru.
Торговать валютой можно и на криптовалютных биржах, однако этот способ подойдет только тем, кто имеет фундаментальные знания о криптовалютах и доверяет этому
высокорисковому инструменту. В итоге у желающего заработать на разнице между курсами валют остается только два основных варианта: биржевые торги и форекс-брокеры.
Чтобы торговать на Московской бирже, также нужны определенные знания и опыт. Для этого потребуется открыть брокерский счет и установить специальное программное обеспечение. Более простой способ — обратиться к форекс-дилерам — профессиональным участникам рынка, деятельность которых регулируется различными федеральными законами.
Российский сегмент этого рынка представлен несколькими форекс-дилерами, которые имеют лицензию ЦБ РФ. Это дочерние компании Альфа-Банка, ВТБ и инвесткомпании «Финам». Например, «Альфа-Форекс» как один из крупных участников этого рынка предлагает трейдерам выбор из сорока валютных пар, а также новейшие инструменты для трейдинга. Это, в свою очередь, позволяет инвесторам разрабатывать сложные стратегии, гибко реагируя на изменения рыночной конъюнктуры.
Специалисты отмечают, что средства трейдеров хранятся на специальном номинальном банковском счете и на них не могут быть обращены взыскания по обязательствам самого форекс-дилера. Более того, в такой организации создается компенсационный фонд, денежные средства из которого покрывают выплаты в случае банкротства дилера. К примеру, если трейдер работает с дилером «ВТБ Форекс», то и его номинальные счета будут открыты в ВТБ, если он выбрал «Альфа-Форекс», то в Альфа-Банке. Дела, связанные с налогообложением клиентов, форекс-дилеры ведут самостоятельно. Это обязательное требование для них и для биржи.