Эксперты раскрыли секреты выбора площадки для торговли валютой

Специалисты отмечают, что средства трейдеров хранятся на специальном номинальном банковском счете и на них не могут быть обращены взыскания по обязательствам самого форекс-дилера. Более того, в такой организации создается компенсационный фонд, денежные средства из которого покрывают выплаты в случае банкротства дилера. К примеру, если трейдер работает с дилером «ВТБ Форекс», то и его номинальные счета будут открыты в ВТБ, если он выбрал «Альфа-Форекс», то в Альфа-Банке. Дела, связанные с налогообложением клиентов, форекс-дилеры ведут самостоятельно. Это обязательное требование для них и для биржи.