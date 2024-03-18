Подобие роуминга поручили создать в приграничье Белгородской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Необходимость создания роуминга губернатор Вячеслав Гладков обсудил во время оперсовещания с министром цифрового развития Сергеем Четверяковым.
«Мы договаривались с министром, чтобы одномоментно вышки принимали и работали по всем операторам. Вопрос: почему эта задача не выполнена?», — поинтересовался глава региона.
Четвериков ответил, что роуминг будет введён уже сегодня. Гладков настоял, что его необходимо обеспечить по всему приграничью, а также в Белгороде и в Яковлевском горокруге.
«Восстановление связи в Грайворонском горокруге — очень важно. Плохо пока делаете. Доклад мне сегодня лично», — сказал губернатор.
Напомним, что последнюю неделю в Белгородской области сохраняется тяжёлая ситуация.