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Подобие роуминга поручили создать в приграничье Белгородской области

Подобие роуминга поручили создать в приграничье Белгородской области

18 марта 2024, 06:41
Фото: 1MI
Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил об инициативе создать подобие роуминга в приграничной зоне Белгородской области. Таким образом, вышки связи будут одномоментно принимать сигналы от всех операторов.

Необходимость создания роуминга губернатор Вячеслав Гладков обсудил во время оперсовещания с министром цифрового развития Сергеем Четверяковым.

«Мы договаривались с министром, чтобы одномоментно вышки принимали и работали по всем операторам. Вопрос: почему эта задача не выполнена?», — поинтересовался глава региона.

Четвериков ответил, что роуминг будет введён уже сегодня. Гладков настоял, что его необходимо обеспечить по всему приграничью, а также в Белгороде и в Яковлевском горокруге.

«Восстановление связи в Грайворонском горокруге — очень важно. Плохо пока делаете. Доклад мне сегодня лично», — сказал губернатор.

Напомним, что последнюю неделю в Белгородской области сохраняется тяжёлая ситуация.

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#Белгородская область#Роуминг#Связь#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Операторы#Артем Черненко#Министр цифрового развития#Сергей Четвериков
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