«Какой в них смысл?» Белгородцы просят отключить рассылку СМС о ракетной опасности

Однако губернатор Вячеслав Гладков с жительницей региона не согласился. По его словам, всё ещё не разработано оповещение, которое будет универсально абсолютно для всех. Вместе с тем глава региона признался, что и ему СМС-уведомления приходили с опозданием в 15-20 минут.