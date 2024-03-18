«Какой в них смысл?» Белгородцы просят отключить рассылку СМС о ракетной опасности

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Белгородцы не видят смысла в СМС-уведомлениях о ракетной опасности, которые приходят спустя полтора часа после обстрелов.
«Как от них отписаться? Это отвлекает и вводит в заблуждение», — считает белгородка.
Однако губернатор Вячеслав Гладков с жительницей региона не согласился. По его словам, всё ещё не разработано оповещение, которое будет универсально абсолютно для всех. Вместе с тем глава региона признался, что и ему СМС-уведомления приходили с опозданием в 15-20 минут.
Если отключим, может быть, не спасём чью-то жизнь. Моё предложение простое — оставить. Пусть идут своим чередом: пуш-уведомления от МЧС, звуковая сирена, уведомления в чатах — чем больше сигналов поступает, тем больше шансов, что дойдёт до нас с нами.
Вячеслав Гладков