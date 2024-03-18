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Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Телефон

«Какой в них смысл?» Белгородцы просят отключить рассылку СМС о ракетной опасности

18 марта 2024, 16:09
Фото: 1MI
Телефон

Белгородцы просят разобраться с опаздывающими СМС о ракетной опасности

Жители региона не видят смысла в уведомлениях, которые приходят через полтора часа после окончания обстрела. Губернатор ответил, что и ему СМС приходят с опозданием в 15-20 минут. Но отказываться от них насовсем пока не собираются.

Белгородцы не видят смысла в СМС-уведомлениях о ракетной опасности, которые приходят спустя полтора часа после обстрелов.

«Как от них отписаться? Это отвлекает и вводит в заблуждение», — считает белгородка.

Однако губернатор Вячеслав Гладков с жительницей региона не согласился. По его словам, всё ещё не разработано оповещение, которое будет универсально абсолютно для всех. Вместе с тем глава региона признался, что и ему СМС-уведомления приходили с опозданием в 15-20 минут.

Если отключим, может быть, не спасём чью-то жизнь. Моё предложение простое — оставить. Пусть идут своим чередом: пуш-уведомления от МЧС, звуковая сирена, уведомления в чатах — чем больше сигналов поступает, тем больше шансов, что дойдёт до нас с нами.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Жалобы#Смс#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Уведомление#Ракетная опасность
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