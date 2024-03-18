Белгородский драмтеатр временно приостановил продажу билетов на апрель

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В БГАДТ имени Щепкина сообщили, что продажа билетов на спектакли на апрель временно откладывается. 19 марта касса работать не будет, в онлайн-кассе билеты тоже не появятся.
О начале продаж театр сообщит дополнительно.
Напомним, что после обстрелов Белгорода в драмтеатре были отменены показы спектаклей с 14 по 17 марта. Зрителям пообещали вернуть деньги за приобретённые билеты. О переносе концерта также сообщала белгородская филармония.