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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Театр

Белгородский драмтеатр временно приостановил продажу билетов на апрель

18 марта 2024, 12:03
Фото: 1MI
Театр
19 марта касса театра работать не будет. В онлайн-кассе билеты на апрель также не появятся. Об этом сообщили в Telegram-канале Белгородского государственного академического театра имени Щепкина.

В БГАДТ имени Щепкина сообщили, что продажа билетов на спектакли на апрель временно откладывается. 19 марта касса работать не будет, в онлайн-кассе билеты тоже не появятся.

О начале продаж театр сообщит дополнительно.

Напомним, что после обстрелов Белгорода в драмтеатре были отменены показы спектаклей с 14 по 17 марта. Зрителям пообещали вернуть деньги за приобретённые билеты. О переносе концерта также сообщала белгородская филармония.

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#Культура#Театр#Спектакли#Новости Белгорода#Касса#Бгадт щепкина#Белгород#Алина Харина
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