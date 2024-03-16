Погибшие, пострадавшие и новые разрушения: как прошёл день в Белгороде

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В Белгороде и районе ракетную опасность объявили около 08:00. После серии громких взрывов белгородцы стали делиться кадрами последствий падения обломков снарядов. Один из них попал в машину на ул. Будённого, после чего авто загорелся. Там же погиб один мужчина. Он ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд. Машина врезалась в автобус. Пассажиры не пострадали.
Кроме этого в Сети появились кадры прилётов на парковку. В одном из дворов после взрыва перевернуло машину.
Осколки посекли фасад «Сити Молла». В ТЦ рассказали, что прилёт пришёлся на задний двор. Осколки разлетелись на высоту до пяти метров. С одной стороны их остановил фасад здания.
В этом же районе погибла одна женщина. Она вместе с сыном пришла в гаражный кооператив кормить собак. Белгородка погибла на месте. За жизнь её сына борются медики. Мужчина получил осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки. Также пострадали ещё два человека. Сейчас они находятся в больнице.
Всего в результате утреннего обстрела города пострадало 106 квартир в 22 многоквартирных домах. Также разрушения есть в одном частном жилом доме, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Пострадали 64 машины.
Последствия есть и в Белгородском районе. В Дубовом различные повреждения получили 13 частных домов, две надворные постройки, два гаража, шесть автомобилей и автобус. В Разумном пострадали два частных дома и две машины, а в Северном — один частный дом и одна машина.
Под огнём были и населённые пункты в Белгородской области. Там обошлось без жертв, но есть разрушения.