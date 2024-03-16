Погибшие, пострадавшие и новые разрушения: как прошёл день в Белгороде

В Белгороде и районе ракетную опасность объявили около 08:00. После серии громких взрывов белгородцы стали делиться кадрами последствий падения обломков снарядов. Один из них попал в машину на ул. Будённого, после чего авто загорелся. Там же погиб один мужчина. Он ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд. Машина врезалась в автобус. Пассажиры не пострадали.