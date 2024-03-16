Конкурсного управляющего и ещё одного мужчину нашли мёртвыми в Белгородской области

Подозреваемый по делу ранее был участником уголовного дела об убийстве с превышением пределов самообороны. В сентябре 2014 года он застрелил из ружья двоих белгородцев, которые требовали у него печать сельхозпредприятия. В феврале 2015 года дело против него закрыли.