Конкурсного управляющего и ещё одного мужчину нашли мёртвыми в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
СМИ со ссылкой на свои источники рассказывает, что одним из убитых был конкурсный управляющий сельхозкооператива. В убийстве якобы подозревают председателя этого кооператива, который находится в процессе банкротства. Убийство могло произойти из-за конфликта. О личности второго убитого подтверждённых подробностей на данный момент нет.
Знакомый с погибшим рассказал, что на судебные заседания тот ходил лично, помощника у него не было. Двоих мужчин по делу о банкротстве кооператива привлекли к субсидиарной ответственности — на них могут лечь долги кооператива.
Подозреваемый по делу ранее был участником уголовного дела об убийстве с превышением пределов самообороны. В сентябре 2014 года он застрелил из ружья двоих белгородцев, которые требовали у него печать сельхозпредприятия. В феврале 2015 года дело против него закрыли.
В Следственном комитете информацию пока не комментируют. Коллега погибшего подтвердил факт его смерти.