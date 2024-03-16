Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Конкурсного управляющего и ещё одного мужчину нашли мёртвыми в Белгородской области

Конкурсного управляющего и ещё одного мужчину нашли мёртвыми в Белгородской области

16 марта 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
В пятницу, 15 марта, в селе Покрово-Михайловка Новооскольского округа нашли мёртвыми двоих мужчин, сообщает «Фонарь».

СМИ со ссылкой на свои источники рассказывает, что одним из убитых был конкурсный управляющий сельхозкооператива. В убийстве якобы подозревают председателя этого кооператива, который находится в процессе банкротства. Убийство могло произойти из-за конфликта. О личности второго убитого подтверждённых подробностей на данный момент нет.

Знакомый с погибшим рассказал, что на судебные заседания тот ходил лично, помощника у него не было. Двоих мужчин по делу о банкротстве кооператива привлекли к субсидиарной ответственности — на них могут лечь долги кооператива.

Подозреваемый по делу ранее был участником уголовного дела об убийстве с превышением пределов самообороны. В сентябре 2014 года он застрелил из ружья двоих белгородцев, которые требовали у него печать сельхозпредприятия. В феврале 2015 года дело против него закрыли.

В Следственном комитете информацию пока не комментируют. Коллега погибшего подтвердил факт его смерти.

Ссора между мужчиной и его знакомой закончилась убийством прямо перед 8 марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько массовых убийств в белгородских школах удалось предотвратить?Подростка под Белгородом обвинили в покушении на убийство 7-летнего ребёнка«Борзые» из Белгорода: как увлечение стилягами довело пионера до угроз убийством попу
#Белгородская область#Евгений Грицков#Происшествия#Новый Оскол#Банкротство#Двойное убийство#Белгород#Конкурсный управляющий#Сельхозкооператив
Подпишитесь
Мужчина — за рулём, женщина кормила собак: власти озвучили число погибших в Белгороде
Сегодня, 07:17
Мужчина получил баротравму во время нового обстрела Белгорода
Сегодня, 15:46
Снова автомобиль? Кадры очередного прилёта в Белгороде попали на камеру
Сегодня, 05:37
Опять «вампиры»: над Белгородской областью сбили восемь снарядов из чешской РСЗО
Сегодня, 06:13
Появились первые кадры последствий падения обломков снарядов ВСУ в Белгороде
Сегодня, 05:55