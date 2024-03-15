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Posted 15 марта 2024, 10:16

Published 15 марта 2024, 10:16

Modified 15 марта 2024, 10:19

Updated 15 марта 2024, 10:19

Взрывы прогремели над Белгородом: в городе виден дым

15 марта 2024, 10:16

Ракетную опасность в третий раз объявили в Белгороде

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Новости Белгорода
В столице региона вновь действует ракетная опасность. Выла сирена, после взрывов появился дым. О последствиях пока нет официальной информации.

В Белгороде в районе 13:00 вновь раздались взрывы. После грохота виднеется дым. Каковы последствия и есть ли пострадавшие среди мирных жителей, пока неизвестно.

В городе действует ракетная опасность. Белгородцам рекомендуют оставаться в безопасном месте и не подходить к окнам.

Ракетную опасность в Белгороде объявляют уже в третий раз. После первых взрывов в районе 8:15 пострадали три человека. Есть разрушения в квартирах, частных домах, школе, торговом центре «Сити Молл».

На момент публикации материала сирена уже замолкла. Почему она не может звучать дольше трёх минут, ранее объяснили в мэрии.

Не более трёх минут: почему сирена в Белгороде работает не всю ракетную опасность?
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