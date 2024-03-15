Сколько белгородцев рискнули проголосовать под обстрелами?

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Сегодня, 15 марта, стартовало голосование на выборах президента. Оно продлится три дня — до 17 марта включительно. Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08:00.
За первый день голосования, по данным на 13:45, явка избирателей составила 3,92%.
На всей территории Белгородской области открыты 1229 стационарных избирательных участков, ещё 40 — временные. Также жителям доступно дистанционное голосование. Всего в регионе зарегистрировано 1 млн 213 тыс. 939 избирателей.
В Белгородской области на протяжении нескольких дней неспокойно: от обстрелов ВСУ погибают жители, разрушаются здания и автомобили. Тем не менее в регионе стартовали выборы президента. Проголосовать успели не только рядовые жители, но и мэр Белгорода с губернатором региона.
Кроме этого, разработан специальный порядок действий на избирательных участках на случай объявления ракетной опасности.
Ранее в интернете даже появился фейк о взрыве на избирательном участке в регионе.