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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Выборы

Сколько белгородцев рискнули проголосовать под обстрелами?

15 марта 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney
Выборы

В Белгородской области явка на выборы президента за полдня составила 4%

О результатах явки избирателей за первую половину первого дня голосования сообщили журналисты телеканала «Вести. Белгород». Всего на территории региона насчитывается более 1,2 млн избирателей.
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Выборы

Сегодня, 15 марта, стартовало голосование на выборах президента. Оно продлится три дня — до 17 марта включительно. Избирательные участки по всей стране открылись ровно в 08:00.

За первый день голосования, по данным на 13:45, явка избирателей составила 3,92%.

На всей территории Белгородской области открыты 1229 стационарных избирательных участков, ещё 40 — временные. Также жителям доступно дистанционное голосование. Всего в регионе зарегистрировано 1 млн 213 тыс. 939 избирателей.

В Белгородской области на протяжении нескольких дней неспокойно: от обстрелов ВСУ погибают жители, разрушаются здания и автомобили. Тем не менее в регионе стартовали выборы президента. Проголосовать успели не только рядовые жители, но и мэр Белгорода с губернатором региона.

Кроме этого, разработан специальный порядок действий на избирательных участках на случай объявления ракетной опасности.

Ранее в интернете даже появился фейк о взрыве на избирательном участке в регионе.

Мэр Белгорода пришёл на выборы и попал в укрытие из-за обстрела
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Голосование#Новости Белгорода#Явка#Белгород#Александра Склярова
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