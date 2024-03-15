Сколько белгородцев рискнули проголосовать под обстрелами?

В Белгородской области на протяжении нескольких дней неспокойно: от обстрелов ВСУ погибают жители, разрушаются здания и автомобили. Тем не менее в регионе стартовали выборы президента. Проголосовать успели не только рядовые жители, но и мэр Белгорода с губернатором региона.