Путин: на белгородском направлении было четыре украинских диверсионных атаки

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
На заседании Совета безопасности Владимир Путин рассказал, что на белгородском направлении было четыре диверсионные атаки, ещё одна — на курском.
Путин заявил, что киевский режим задумал и пытается осуществить ряд вооружённых акций. Президент пообещал, что безнаказанными удары противника по территории России не останутся безнаказанными.
«Ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Всем пострадавшим от акций противника будет оказана помощь и поддержка», — заверил глава государства.
Ранее военный эксперт Геннадий Алёхин назвал атаки ВСУ на белгородское приграничье «авантюрой чистой воды». О том, что происходило на границе Белгородской области 14 марта, можно прочесть здесь. Минобороны публиковало кадры с уничтожением техники ВСУ и называло число погибших украинских боевиков после первых атак у границы.