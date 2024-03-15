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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Путин: на белгородском направлении было четыре украинских диверсионных атаки

Путин: на белгородском направлении было четыре украинских диверсионных атаки

15 марта 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Киев пытается осуществить вооружённые акции, но не имел успеха, заявил президент.

На заседании Совета безопасности Владимир Путин рассказал, что на белгородском направлении было четыре диверсионные атаки, ещё одна — на курском.

Путин заявил, что киевский режим задумал и пытается осуществить ряд вооружённых акций. Президент пообещал, что безнаказанными удары противника по территории России не останутся безнаказанными.

«Ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Всем пострадавшим от акций противника будет оказана помощь и поддержка», — заверил глава государства.

Ранее военный эксперт Геннадий Алёхин назвал атаки ВСУ на белгородское приграничье «авантюрой чистой воды». О том, что происходило на границе Белгородской области 14 марта, можно прочесть здесь. Минобороны публиковало кадры с уничтожением техники ВСУ и называло число погибших украинских боевиков после первых атак у границы.

Так был ли заход ДРГ в село? Что произошло в белгородском приграничье 14 марта
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#Владимир Путин#Евгений Грицков#Совет безопасности#Белгород#Киев#Украинские диверсии#Вооруженные акции#Курское направление
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