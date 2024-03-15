Путин: на белгородском направлении было четыре украинских диверсионных атаки

Ранее военный эксперт Геннадий Алёхин назвал атаки ВСУ на белгородское приграничье «авантюрой чистой воды». О том, что происходило на границе Белгородской области 14 марта, можно прочесть здесь. Минобороны публиковало кадры с уничтожением техники ВСУ и называло число погибших украинских боевиков после первых атак у границы.