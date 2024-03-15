Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Белгородцам рассказали, как вести себя при атаке беспилотниками

Отойти от окна или выйти из автобуса: что делать белгородцам при обнаружении БПЛА

15 марта 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам рассказали, как вести себя при атаке беспилотниками

На фоне последних событий журналисты Бел.Ру собрали полезную информацию о том, что делать при обнаружении беспилотника и куда сообщать о находке.
Сюжет
МЧС

Алгоритм действий журналистам Бел.Ру сообщили в региональном управлении МЧС. Как обезопасить себя при атаке БПЛА?

Если вы находитесь в здании:

  • по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг;
  • не пользоваться лифтом.

Если вы находитесь в квартире:

  • не подходить к окнам;
  • укрыться в помещении без окон между несущими стенами (ванная, коридор, кладовая) и сесть на пол.

Если вы находитесь на улице или в транспорте:

  • покиньте транспорт;
  • укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

При обнаружении беспилотника нужно оперативно покинуть опасную зону, отойти на расстояние не менее 100 метров за ближайшее здание или деревья, а также предупредить о возможной опасности других людей, которые находятся поблизости.

После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей ничего не нужно трогать. О находке следует сообщить по номеру 112, назвав свои ФИО и место обнаружения беспилотника.

Также сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы белгородцы могут через приложение «Радар.НФ».

Установить приложение на мобильный телефон с системой Android можно здесь:

Пользователи IOS могут сообщить об увиденном через чат-бот проекта «Кибердружина». На сегодняшний день приложение скачали 35 800 белгородцев. Об этом Бел.Ру сообщили в «Народном фронте».

Четверо раненых, десяток авто, мэрия, дома: последствия атаки БПЛА Белгорода за сутки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде отменяют спектакли и закрывают концертные кассы на фоне атак БПЛАИзменится ли режим работы торговых центров в Белгороде из-за обстрелов и атак БПЛА?БПЛА прилетел в квартиру? В пятиэтажке в Белгороде выбило окна после взрыва
#Белгородская область#МЧС#Эксклюзив#112#Опасность#Мобильное приложение#Белгород#Кристина Семенчук#Сообщение#Кибердружина#БПЛА#Радар.НФ#IOS
Подпишитесь
Так был ли заход ДРГ в село? Что произошло в белгородском приграничье 14 марта
Сегодня, 08:04
Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов: пришлось прятаться в укрытии
Сегодня, 06:48
В результате утреннего обстрела Белгорода стало больше раненых
Сегодня, 08:14
Не сработали контроллеры? В попавшем под обстрел МКД в Белгороде не открылся подъезд
Сегодня, 06:51
Домашний кот спас белгородку от попадания осколка снаряда ей в голову
Сегодня, 08:10
Несмотря на обстрелы: в Белгородской области стартовали выборы президента
Сегодня, 08:07