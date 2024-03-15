Отойти от окна или выйти из автобуса: что делать белгородцам при обнаружении БПЛА

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Алгоритм действий журналистам Бел.Ру сообщили в региональном управлении МЧС. Как обезопасить себя при атаке БПЛА?
Если вы находитесь в здании:
Если вы находитесь в квартире:
Если вы находитесь на улице или в транспорте:
При обнаружении беспилотника нужно оперативно покинуть опасную зону, отойти на расстояние не менее 100 метров за ближайшее здание или деревья, а также предупредить о возможной опасности других людей, которые находятся поблизости.
После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей ничего не нужно трогать. О находке следует сообщить по номеру 112, назвав свои ФИО и место обнаружения беспилотника.
Также сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы белгородцы могут через приложение «Радар.НФ».
Установить приложение на мобильный телефон с системой Android можно здесь:
Пользователи IOS могут сообщить об увиденном через чат-бот проекта «Кибердружина». На сегодняшний день приложение скачали 35 800 белгородцев. Об этом Бел.Ру сообщили в «Народном фронте».