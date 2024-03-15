Несмотря на обстрелы: в Белгородской области стартовали выборы президента

Posted 15 марта 2024, 08:07
Published 15 марта 2024, 08:07
Modified 15 марта 2024, 08:09
Updated 15 марта 2024, 08:09
15 марта в Белгородской области стартовали выборы президента России. Все 1267 избирательных участков открыты для белгородцев. Свой голос жители региона смогут отдать с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00.
Как рассказал глава облизбиркома Игорь Лазарев, некоторым избирательным участкам в приграничье пришлось менять дислокацию. Причиной стала оперативная обстановка в Грайворонском округе, Шебекинском округе. Однако он заявил, что участки работают.
Также Лазарев сообщил, что в Белгородской области досрочно проголосовали более 10 тыс. избирателей. Таким способом свой голос за будущего президента отдавали жители приграничных муниципалитетов.
Напомним, ранее облизбирком показал, как избирательные участки подготовили к выборам. Их постарались обезопасить: появились указатели к укрытиям, окна обложили мешками с песком, разложили аптечки, в том числе и тактические.