bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2024, 08:07

Published 15 марта 2024, 08:07

Modified 15 марта 2024, 08:09

Updated 15 марта 2024, 08:09

Выборы

Несмотря на обстрелы: в Белгородской области стартовали выборы президента

15 марта 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney. Выборы

В Белгородской области начались трёхдневные выборы

Сюжет
Выборы
На территории региона в общем действуют 1267 избирательных участков. Проголосовать белгородцы смогут 15–17 марта, сообщают в избиркоме области.

15 марта в Белгородской области стартовали выборы президента России. Все 1267 избирательных участков открыты для белгородцев. Свой голос жители региона смогут отдать с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00.

Как рассказал глава облизбиркома Игорь Лазарев, некоторым избирательным участкам в приграничье пришлось менять дислокацию. Причиной стала оперативная обстановка в Грайворонском округе, Шебекинском округе. Однако он заявил, что участки работают.

Также Лазарев сообщил, что в Белгородской области досрочно проголосовали более 10 тыс. избирателей. Таким способом свой голос за будущего президента отдавали жители приграничных муниципалитетов.

Напомним, ранее облизбирком показал, как избирательные участки подготовили к выборам. Их постарались обезопасить: появились указатели к укрытиям, окна обложили мешками с песком, разложили аптечки, в том числе и тактические.

Укрытия, аптечки и военные на детских рисунках: как выглядят избирательные участки
Узнать подробнее
Читайте также:
Первый день выборов в Белгороде начался со взрывов: пришлось прятаться в укрытииВ Белгородской области стартовало досрочное голосование на выборах президентаБелгородцы из девяти районов проголосуют раньше остальных на выборах президента
#Общество#Белгородская область#Выборы#Голосование#Новости Белгорода#Президент#Избирком#Игорь лазарев#Избирательные участки#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика