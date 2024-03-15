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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Суд

Недовольный скользкой дорогой мужчина обругал чиновницу и получил 200 часов работ

15 марта 2024, 11:51
Фото: 1MI
Суд

Белгородец оскорбил главу администрации села из-за скользкой дороги

Житель Волоконовского района вошёл в кабинет главы и в присутствии посторонних начал нецензурно выражаться в её адрес. Подробности рассказывает пресс-служба областной прокуратуры.

Житель Волоконовского района возмутился скользкой дорогой в селе. Мужчина поехал в местную администрацию, зашёл в кабинет главы и в присутствии посторонних начал нецензурно выражаться в адрес чиновницы, чем унизил её честь и достоинство.

В отношении жителя региона возбудили уголовное дело по статье за публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Районная прокуратура поддержала государственное обвинение.

Суд назначил недовольному мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Новости Белгорода#Волоконовский район#Белгород#Алина Харина#Оскорбление представителя власти
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