Недовольный скользкой дорогой мужчина обругал чиновницу и получил 200 часов работ

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Житель Волоконовского района возмутился скользкой дорогой в селе. Мужчина поехал в местную администрацию, зашёл в кабинет главы и в присутствии посторонних начал нецензурно выражаться в адрес чиновницы, чем унизил её честь и достоинство.
В отношении жителя региона возбудили уголовное дело по статье за публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Районная прокуратура поддержала государственное обвинение.
Суд назначил недовольному мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ.