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Из трёх населённых пунктов белгородского приграничья эвакуировали 400 человек

Из трёх населённых пунктов белгородского приграничья эвакуировали 400 человек

15 марта 2024, 07:26
Фото: 1MI
Речь идёт о жителях сёл Гора-Подол, Глотово и Козинка Грайворонского горокруга. Часть жителей приняли решение остаться в своих домах, сообщает Вячеслав Гладков.

400 человек из сёл Гора-Подол, Глотово и Козинка вывезли в безопасное место. Людей помогали эвакуировать бойцы самообороны и Министерства обороны.

Часть жителей приняли решение не уезжать. «Если они передумают, мы готовы им помочь», — добавил глава региона.

Напомним, что минувшей ночью Вячеслав Гладков посетил населённые пункты Грайворонского округа, возле которых шли бои с украинскими формированиями. Губернатор сообщил, что на территории области украинских войск нет, бой шёл за пределами региона. Однако в Козинке зафиксированы серьёзные разрушения. Сообщалось, что людей из Козинки отправят к родственникам, а также в пункты ПВР.

Гладков: на территории Белгородской области украинских войск нет
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#Общество#Белгородская область#Эвакуация#Гора-подол#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Козинка#СВО#Обстрел ВСУ#Пункты ПВР#Глотов
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