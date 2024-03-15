Из трёх населённых пунктов белгородского приграничья эвакуировали 400 человек

Напомним, что минувшей ночью Вячеслав Гладков посетил населённые пункты Грайворонского округа, возле которых шли бои с украинскими формированиями. Губернатор сообщил, что на территории области украинских войск нет, бой шёл за пределами региона. Однако в Козинке зафиксированы серьёзные разрушения. Сообщалось, что людей из Козинки отправят к родственникам, а также в пункты ПВР.