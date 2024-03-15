Из трёх населённых пунктов белгородского приграничья эвакуировали 400 человек

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
400 человек из сёл Гора-Подол, Глотово и Козинка вывезли в безопасное место. Людей помогали эвакуировать бойцы самообороны и Министерства обороны.
Часть жителей приняли решение не уезжать. «Если они передумают, мы готовы им помочь», — добавил глава региона.
Напомним, что минувшей ночью Вячеслав Гладков посетил населённые пункты Грайворонского округа, возле которых шли бои с украинскими формированиями. Губернатор сообщил, что на территории области украинских войск нет, бой шёл за пределами региона. Однако в Козинке зафиксированы серьёзные разрушения. Сообщалось, что людей из Козинки отправят к родственникам, а также в пункты ПВР.