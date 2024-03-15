ЕР начала работу над задачами, поставленными президентом в послании

Председатель партии поручил координаторам социальных блоков представить предложения, касающиеся реализации указа о поддержке многодетных семей. Также они должны позаботиться о том, чтобы скоординировать работу профильных ведомств и министерств для создания механизма помощи гражданам в поддержании и улучшении их здоровья на протяжении всей жизни. Кроме того, координаторам социальных блоков совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ было поручено разработать предложения для внедрения пилотного проекта новой системы оплаты труда работников бюджетного сектора. Партия также планирует принять участие в обновлении налоговой системы.