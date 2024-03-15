ЕР начала работу над задачами, поставленными президентом в послании

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Прежде всего, речь идет об инициативах, связанных с реализацией национальных проектов, таких как «Экономика данных», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Продолжительная и активная жизнь». Особое внимание будет уделено разработке программ развития страны, пишет mkset.ru.
Председатель партии поручил координаторам социальных блоков представить предложения, касающиеся реализации указа о поддержке многодетных семей. Также они должны позаботиться о том, чтобы скоординировать работу профильных ведомств и министерств для создания механизма помощи гражданам в поддержании и улучшении их здоровья на протяжении всей жизни. Кроме того, координаторам социальных блоков совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ было поручено разработать предложения для внедрения пилотного проекта новой системы оплаты труда работников бюджетного сектора. Партия также планирует принять участие в обновлении налоговой системы.
Отметим, что «Единая Россия» будет координировать все разделы национальной программы. В рамках раздела «Современное образование и передовая наука» планируется продление программы капитального ремонта школ. Напомним, что по ней уже было обновлено более четырех тысяч школ. Предполагается, что данный механизм будет распространен на детские сады, колледжи и общежития вузов.
В раздел «Хорошая работа — достаток в доме» будут внесены изменения. При этом сам раздел планируется синхронизировать с национальным проектом «Кадры». Кроме того, в соответствии с указом президента России партия предлагает апробировать в пилотных регионах новую систему оплаты труда представителей бюджетной сферы.
На сайте ER.RU сообщается, что «Единая Россия» совместно с кабинетом министров будет заниматься разработкой национального проекта «Семья» и комплексной программы по охране материнства и сбережению здоровья детей.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил запустить с 2025 года государственную программу «Земский работник культуры». При ее реализации ЕР будет учитывать опыт регионов, где уже действуют такие программы. Внедрение госпрограмм и национальных проектов в новых регионах будет производиться по гибкой системе.
Как отметил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, инициативы были получены практически по всем разделам народной программы, и на их основе было создано более ста новых показателей документа. Турчак заявил, что «Единая Россия» совместно с правительством, фракцией партии в Государственной думе и сенаторами подготовит соответствующие изменения в законодательстве, чтобы все решения главы государства заработали уже в ближайшее время.