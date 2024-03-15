«Белгороддорстрой» проиграл апелляцию по иску к Бел.Ру на 1 млн рублей

Через два месяца Общество подало иск в суд к учредителю Бел.Ру — фирме «Премьермедиаинвест». Компания потребовала признать порочащими и не соответствующими действительности сведения о штрафах, указанных в тексте. Также истец требовал выпустить опровержение публикации и выплатить 1 млн рублей компенсации. Все подробности описаны в тексте.