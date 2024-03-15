«Белгороддорстрой» проиграл апелляцию по иску к Бел.Ру на 1 млн рублей

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В апреле прошлого года журналисты Бел.Ру опубликовали материал о миллионных госзакупках с ООО «Белгороддорстрой» и претензиях по ним, которые получала компания за просрочку обязательств и не только.
Через два месяца Общество подало иск в суд к учредителю Бел.Ру — фирме «Премьермедиаинвест». Компания потребовала признать порочащими и не соответствующими действительности сведения о штрафах, указанных в тексте. Также истец требовал выпустить опровержение публикации и выплатить 1 млн рублей компенсации. Все подробности описаны в тексте.
В итоге суд отказал компании «Белгороддорстрой» в удовлетворении исковых требований. Не согласившись с решением, компания подала апелляцию.
Изучив материалы дел, суд оставил решение Арбитражного суда города Москвы без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев.