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«Белгороддорстрой» проиграл апелляцию по иску к Бел.Ру на 1 млн рублей

«Белгороддорстрой» проиграл апелляцию по иску к Бел.Ру на 1 млн рублей

15 марта 2024, 13:29
Фото: 1MI
В прошлом году фирма обратилась в суд с иском к компании «Премьермедиаинвест» о защите деловой репутации. Причиной стала публикации о контрактах «Белгороддорстроя». Суд в исковых требованиях отказал, истец подал апелляцию.

В апреле прошлого года журналисты Бел.Ру опубликовали материал о миллионных госзакупках с ООО «Белгороддорстрой» и претензиях по ним, которые получала компания за просрочку обязательств и не только.

Через два месяца Общество подало иск в суд к учредителю Бел.Ру — фирме «Премьермедиаинвест». Компания потребовала признать порочащими и не соответствующими действительности сведения о штрафах, указанных в тексте. Также истец требовал выпустить опровержение публикации и выплатить 1 млн рублей компенсации. Все подробности описаны в тексте.

В итоге суд отказал компании «Белгороддорстрой» в удовлетворении исковых требований. Не согласившись с решением, компания подала апелляцию.

Изучив материалы дел, суд оставил решение Арбитражного суда города Москвы без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев.

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