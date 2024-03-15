Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:23

Published Сегодня, 19:23

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем пристрастии к алкоголю

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем пристрастии к алкоголю

15 марта 2024, 19:23
Фото: Павел Кашаев / globallookpress.com
Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова отрицает распространяющиеся слухи о том, что она зависима от алкоголя. Звезда дает понять, что рассуждения на тему алкоголизма в соцсетях ее не касаются.

Как пишет newia.ru, балерина предупредила, что это последний раз, когда она дает комментарии журналистам по данной теме.

Артистка подчеркивает, что распускать слухи о пьянстве кого-либо несложно. Относительно себя она отмечает, что человек с алкогольной зависимостью не смог бы каждый день заниматься балетом как она. Анастасия напоминает, что ее главными страстями в жизни можно считать балетный зал и сцену.

С 2003 года вокруг Волочковой, которую уволили из Большого театра, ходят различные слухи. По официальной версии, она ушла из Большого по причине истечения срока договора. Однако также обсуждалось, что артистка не могла больше выступать на театральных подмостках из-за набора веса, так как ей не сумели подобрать партнера. При этом Анастасия неоднократно рассказывала, что увольнению поспособствовал влиятельный поклонник, отвергнутый ею. Артистка обращалась в трудовую инспекцию, которая посчитала увольнение незаконным. Но на заседаниях суда, проходивших в рамках таких разбирательств, Волочкова не появлялась, и ее так и не восстановили в статусе примы-балерины.

#Знаменитости
Подпишитесь
Путин: на белгородском направлении было четыре украинских диверсионных атаки
Сегодня, 15:03
Может ли автобус уехать с автовокзала, не дождавшись отбоя ракетной опасности?
Сегодня, 15:09
Трое тяжёлых: четыре белгородца пострадали при новом обстреле ВСУ
Сегодня, 15:35
Глава «Россети Центр» проверил электроснабжение Белгородской области на время выборов
Сегодня, 15:13
Снова «вампиры»: над Белгородом сбили пять снарядов из чешской РСЗО
Сегодня, 14:35
Студент БГТУ им. Шухова — победитель конкурса общественно значимых проектов
Сегодня, 12:36