Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем пристрастии к алкоголю

С 2003 года вокруг Волочковой, которую уволили из Большого театра, ходят различные слухи. По официальной версии, она ушла из Большого по причине истечения срока договора. Однако также обсуждалось, что артистка не могла больше выступать на театральных подмостках из-за набора веса, так как ей не сумели подобрать партнера. При этом Анастасия неоднократно рассказывала, что увольнению поспособствовал влиятельный поклонник, отвергнутый ею. Артистка обращалась в трудовую инспекцию, которая посчитала увольнение незаконным. Но на заседаниях суда, проходивших в рамках таких разбирательств, Волочкова не появлялась, и ее так и не восстановили в статусе примы-балерины.