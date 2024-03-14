В Белгороде второй раз за утро прогремели взрывы: объявлена ракетная опасность

Posted 14 марта 2024, 05:27
Published 14 марта 2024, 05:27
Modified 14 марта 2024, 06:11
Updated 14 марта 2024, 06:11
Над Белгородом второй раз за утро прогремели взрывы. Раздались они примерно в 8:20. Информации о последствиях пока нет.
В то же время в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Отбоя пока не было.
Дополнение: отбой объявили в 8:51.
Взрывы в Белгороде прозвучали и ранним утром. Оказалось, в городе сбили беспилотник. Загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Минувшей ночью ВСУ также атаковали Прохоровку: по посёлку ударили двумя беспилотниками. Повреждены два дома.