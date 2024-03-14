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Posted 14 марта 2024, 05:27

Published 14 марта 2024, 05:27

Modified 14 марта 2024, 06:11

Updated 14 марта 2024, 06:11

Ракетную опасность объявили в Белгороде

В Белгороде второй раз за утро прогремели взрывы: объявлена ракетная опасность

14 марта 2024, 05:27
Фото: 1MI.

Ракетную опасность объявили в Белгороде

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Новости Белгорода
Взрывы прозвучали около 8:20. Информации о последствиях пока нет.

Над Белгородом второй раз за утро прогремели взрывы. Раздались они примерно в 8:20. Информации о последствиях пока нет.

В то же время в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Отбоя пока не было.

Дополнение: отбой объявили в 8:51.

Взрывы в Белгороде прозвучали и ранним утром. Оказалось, в городе сбили беспилотник. Загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Минувшей ночью ВСУ также атаковали Прохоровку: по посёлку ударили двумя беспилотниками. Повреждены два дома.

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