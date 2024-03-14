Стало известно о новых разрушениях после утренней атаки на Белгород

В Белгородском районе также зафиксировали некоторые разрушения. Так, после отражения воздушных целей в посёлке Разумное повреждены один частный дом, четыре машины и теплица на территории сельскохозяйственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец пострадал частный дом. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.