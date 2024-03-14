Стало известно о новых разрушениях после утренней атаки на Белгород

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
При утреннем обстреле Белгорода различные повреждения выявили в 53 легковых авто, 11 частных домах, двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном учреждении здравоохранения, в гостинице и фитнес-зале.
В Белгородском районе также зафиксировали некоторые разрушения. Так, после отражения воздушных целей в посёлке Разумное повреждены один частный дом, четыре машины и теплица на территории сельскохозяйственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец пострадал частный дом. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы, строители и сотрудники управляющих компаний. Уже в ближайшее время в повреждённых домах закроют тепловой контур по временной схеме и проведут замеры.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал о пяти повреждённых домах и 25 авто. В соцсетях публиковали фото и видео последствий в здании бюро судмедэкспертизы и тренажёрном клубе.
Напомним, что ВСУ атаковали областной центр из РСЗО около 08:30. Пострадали шесть человек, один мужчина погиб.