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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Повреждения в здании

Стало известно о новых разрушениях после утренней атаки на Белгород

14 марта 2024, 09:06
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Повреждения в здании

16 зданий пострадали при утреннем обстреле Белгорода

Уточнённую информацию о полученных утром повреждениях при обстреле Белгорода опубликовал губернатор Вячеслав Гладков. Выявлено больше повреждённых зданий и автомобилей.

При утреннем обстреле Белгорода различные повреждения выявили в 53 легковых авто, 11 частных домах, двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном учреждении здравоохранения, в гостинице и фитнес-зале.

В Белгородском районе также зафиксировали некоторые разрушения. Так, после отражения воздушных целей в посёлке Разумное повреждены один частный дом, четыре машины и теплица на территории сельскохозяйственного предприятия. В селе Нижний Ольшанец пострадал частный дом. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы, строители и сотрудники управляющих компаний. Уже в ближайшее время в повреждённых домах закроют тепловой контур по временной схеме и проведут замеры.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал о пяти повреждённых домах и 25 авто. В соцсетях публиковали фото и видео последствий в здании бюро судмедэкспертизы и тренажёрном клубе.

Напомним, что ВСУ атаковали областной центр из РСЗО около 08:30. Пострадали шесть человек, один мужчина погиб.

Повреждения в здании судмедэкспертизыПовреждения в здании судмедэкспертизы
Повреждения в здании судмедэкспертизыПовреждения в здании судмедэкспертизы
Повреждения в здании судмедэкспертизыПовреждения в здании судмедэкспертизы
Повреждения в здании судмедэкспертизыПовреждения в здании судмедэкспертизы
Сгоревший авто, в котором погиб белгородецСгоревший авто, в котором погиб белгородец
Повреждения в здании судмедэкспертизы
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Власти уточнили масштаб разрушений в Белгороде после обстрела
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