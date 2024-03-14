Ректор НИУ «БелГУ» ответила на вопросы о формате обучения до субботы

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Вчера вузы Белгорода объявили о решении перейти в формат удалённого обучения и самоподготовки на ближайшие три дня — до субботы. Долгое время пресс-служба НИУ «БелГУ» не сообщала об аналогичных мерах в учебном учреждении, но вечером 13 марта ректор Евгения Карловская прокомментировала ситуацию.
«Вижу вопросы студентов и коллег по поводу рекомендации вузам аналогично со школами и учреждениями СПО отработать ближайшие три дня в режиме самоподготовки. Работающий сегодня в университете формат обучения по индивидуальному графику позволяет, в том числе, обучаться в режиме самоподготовки», — Евгения Карловская.
Ректор вуза сообщила, что преподавателям рекомендовали самостоятельно определить задачи и результаты самоподготовки. Решение о присутствии в университете они также могут принять в зависимости от оперативной и семейной ситуации. Действовать преподаватели должны строго в соответствии с инструкциями при оповещениях РСЧС.