Ректор НИУ «БелГУ» ответила на вопросы о формате обучения до субботы

Ректор вуза сообщила, что преподавателям рекомендовали самостоятельно определить задачи и результаты самоподготовки. Решение о присутствии в университете они также могут принять в зависимости от оперативной и семейной ситуации. Действовать преподаватели должны строго в соответствии с инструкциями при оповещениях РСЧС.