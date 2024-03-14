Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Ректор НИУ «БелГУ» ответила на вопросы о формате обучения до субботы

Ректор НИУ «БелГУ» ответила на вопросы о формате обучения до субботы

14 марта 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
Ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская ответила на вопросы учащихся о формате обучения в эти непростые дни. Как сообщила ректор в личном канале, работать студентам в формате самоподготовки позволяет и уже имеющийся формат.

Вчера вузы Белгорода объявили о решении перейти в формат удалённого обучения и самоподготовки на ближайшие три дня — до субботы. Долгое время пресс-служба НИУ «БелГУ» не сообщала об аналогичных мерах в учебном учреждении, но вечером 13 марта ректор Евгения Карловская прокомментировала ситуацию.

«Вижу вопросы студентов и коллег по поводу рекомендации вузам аналогично со школами и учреждениями СПО отработать ближайшие три дня в режиме самоподготовки. Работающий сегодня в университете формат обучения по индивидуальному графику позволяет, в том числе, обучаться в режиме самоподготовки», — Евгения Карловская.

Ректор вуза сообщила, что преподавателям рекомендовали самостоятельно определить задачи и результаты самоподготовки. Решение о присутствии в университете они также могут принять в зависимости от оперативной и семейной ситуации. Действовать преподаватели должны строго в соответствии с инструкциями при оповещениях РСЧС.

Вслед за школами: вузы Белгорода переходят на дистант и самоподготовку
Узнать подробнее
Читайте также:
«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобусаНе прошло и пяти минут: в Белгороде запустили сирену ракетной опасностиНовый ректор вуза в Белгороде объявила о кадровых перестановках
#Общество#Обучение#Рекомендации#Белгород#Преподаватели#Удалённое обучение#Артем Черненко#РСЧС#Евгения Карловская#Формат обучения#Самоподготовка#Оперативная ситуация
Подпишитесь
После новых взрывов в Белгороде поднялся дым
Сегодня, 08:51
Раненых стало больше: при атаке ВСУ на Белгород пострадали шесть человек
Сегодня, 08:37
Стало известно о новых разрушениях после утренней атаки на Белгород
Сегодня, 09:06
Украинская ДРГ прямо сейчас пытается прорваться в Белгородскую область?
Сегодня, 07:52
Новость о розыске Land Cruiser с украинской ДРГ под Белгородом оказалась фейком
Сегодня, 08:59
Новые разрушения заметили в Белгороде после третьей атаки ВСУ за день
Сегодня, 09:54