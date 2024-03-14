После серии взрывов поступила информация о возгорании автомобиля на въезде в Белгород

Сегодня примерно в 8:20 белгородцы услышали серию громких взрывов. Над Белгородом и белгородским районом объявили ракетную опасность. После этого в сети стали появляться фото и видео столбов дымы. По предварительной информации на въезде в город сейчас горит автомобиль. Ряд СМИ публикует фото возгорания в Разумном. Информация на данный момент проверяется.