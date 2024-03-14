bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2024, 05:57

Published 14 марта 2024, 05:57

Modified 14 марта 2024, 05:59

Updated 14 марта 2024, 05:59

Обстрел ВСУ

После серии взрывов поступила информация о возгорании автомобиля на въезде в Белгород

14 марта 2024, 05:57
Фото: 1MI. Обстрел ВСУ

На въезде в Белгород после серии взрывов загорелся автомобиль

Сюжет
Беспилотник
Предположительно в Разумном произошло возгорание автомобиля. Информация проверяется, нет официальных данных о возможных последствиях. В Белгороде ранее были слышны громкие взрывы, объявлена ракетная опасность.

Сегодня примерно в 8:20 белгородцы услышали серию громких взрывов. Над Белгородом и белгородским районом объявили ракетную опасность. После этого в сети стали появляться фото и видео столбов дымы. По предварительной информации на въезде в город сейчас горит автомобиль. Ряд СМИ публикует фото возгорания в Разумном. Информация на данный момент проверяется.

На данный момент уже объявили отбой ракетной опасности. Официальных данных о каких-либо последствиях на земле пока что нет.

Горящий автомобиль
Горящий автомобиль
Горящий автомобиль
Горящий автомобиль
Горящий автомобиль. Фото: Социальные сети
Следы в небе: белгородцы делятся видео после череды мощных взрывов
Узнать подробнее
Читайте также:
Долетало до Северного: из-за обстрелов Белгородского района пострадали люди и храмЧетверо раненых, десяток авто, мэрия, дома: последствия атаки БПЛА Белгорода за суткиАтаки беспилотников и загоревшееся укрытие в Белгороде: итоги дня
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Возгорание#Автомобиль#Беспилотник#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Обстрел#Дым#ВСУ#Сирена#Разрушения#Атака ВСУ#Беспилотники#Обстрел ВСУ#Ракетная опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика