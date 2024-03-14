Кобяков: Россия готова к диалогу с европейским бизнесом

Как отметил Тадзио Шиллинг, европейский бизнес ценит по достоинству деловые площадки Росконгресса, которые объединяют представителей органов государственной власти, отечественный и зарубежный бизнес, где также можно обсудить те меры, которые принимаются для поддержки экономики. По его словам, вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются компании из Европы, беспрецедентны не только в количественном, но и в качественном отношении. Об этом пишет 56orb.ru.