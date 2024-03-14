Кобяков: Россия готова к диалогу с европейским бизнесом

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Как отметил Тадзио Шиллинг, европейский бизнес ценит по достоинству деловые площадки Росконгресса, которые объединяют представителей органов государственной власти, отечественный и зарубежный бизнес, где также можно обсудить те меры, которые принимаются для поддержки экономики. По его словам, вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются компании из Европы, беспрецедентны не только в количественном, но и в качественном отношении. Об этом пишет 56orb.ru.
Гость также отметил сложную нормативно-правовую среду, нарушение логистических цепочек, сложности с денежными переводами и репутационные риски.
«Мы понимаем, что для нас важно также обратить внимание на региональные объединения, такие как, например, ШОС и БРИКС, и изучить их каналы коммуникации как внутри структур, так и с внешними игроками», — сказал Шиллинг.
Кроме того, стороны подчеркнули необходимость сохранения каналов для коммуникаций, поскольку в РФ по-прежнему работает много европейских компаний и они тоже страдают от санкций.
Другой аспект, который был упомянут, — своевременная информированность предприятий о ситуации на рынке. Представители АЕБ выступили с инициативой о подготовке аналитических исследований совместно с Фондом Росконгресс в рамках соглашения о сотрудничестве между организациями.
Антон Кобяков подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу и сотрудничеству, на отечественный рынок приходят новые игроки.
«Мы готовы к взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», — сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в период с 5 по 8 июня. Регистрация для представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте мероприятия. Официальным информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.