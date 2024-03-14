Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:25

Published Сегодня, 19:25

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Кобяков: Россия готова к диалогу с европейским бизнесом

Кобяков: Россия готова к диалогу с европейским бизнесом

14 марта 2024, 19:25
Фото: roscongress.org
В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллингом.

Как отметил Тадзио Шиллинг, европейский бизнес ценит по достоинству деловые площадки Росконгресса, которые объединяют представителей органов государственной власти, отечественный и зарубежный бизнес, где также можно обсудить те меры, которые принимаются для поддержки экономики. По его словам, вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются компании из Европы, беспрецедентны не только в количественном, но и в качественном отношении. Об этом пишет 56orb.ru.

Гость также отметил сложную нормативно-правовую среду, нарушение логистических цепочек, сложности с денежными переводами и репутационные риски.

«Мы понимаем, что для нас важно также обратить внимание на региональные объединения, такие как, например, ШОС и БРИКС, и изучить их каналы коммуникации как внутри структур, так и с внешними игроками», — сказал Шиллинг.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость сохранения каналов для коммуникаций, поскольку в РФ по-прежнему работает много европейских компаний и они тоже страдают от санкций.

Другой аспект, который был упомянут, — своевременная информированность предприятий о ситуации на рынке. Представители АЕБ выступили с инициативой о подготовке аналитических исследований совместно с Фондом Росконгресс в рамках соглашения о сотрудничестве между организациями.

Антон Кобяков подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу и сотрудничеству, на отечественный рынок приходят новые игроки.

«Мы готовы к взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в период с 5 по 8 июня. Регистрация для представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте мероприятия. Официальным информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

#Общество
Подпишитесь
Над Белгородом и районом сбили 11 воздушных целей: пострадали два человека
Сегодня, 14:50
Гладков призвал белгородцев отказаться на время от поездок на личном авто
Сегодня, 12:54
Что известно о ЧП в Белгороде к этому часу?
Сегодня, 15:06
Почти двести «двухсотых»: в МО назвали число убитых бойцов ВСУ у Белгородской области
Сегодня, 11:09
«Внучка ногу ушибла»: юная белгородка пострадала в своей квартире из-за обстрела ВСУ
Сегодня, 14:15
Два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе на авто под Белгородом
Сегодня, 14:09