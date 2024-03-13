«Северсталь» подала иск в суд к ЯГОКу и трём белгородским районам

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Согласно картотеке дел, ПАО «Северсталь» обратилось с иском в Арбитражный суд Белгородской области. Ответчиками выступают — администрации Яковлевского округа, Прохоровского и Ивнянского районов, а также Яковлевский горно-обогатительный комбинат.
Третьи лица — региональное минимущество, Росимущество в Курской и Белгородской областях и управление Росреестра по Белгородской области.
Заявление истец подал 11 марта. Пока подробностей в деле нет. Известно, что оно рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Стоит отметить, что ПАО «Северсталь» является головной компанией Яковлевского горно-обогатительного комбината, который занимается добычей железных руд в Белгородской области.