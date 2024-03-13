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«Северсталь» подала иск в суд к ЯГОКу и трём белгородским районам

«Северсталь» подала иск в суд к ЯГОКу и трём белгородским районам

13 марта 2024, 12:33
Фото: 1MI
Заявление ПАО «Северсталь» подало в Арбитражный суд Белгородской области 11 марта. В настоящее время оно рассматривается в суде первой инстанции.

Согласно картотеке дел, ПАО «Северсталь» обратилось с иском в Арбитражный суд Белгородской области. Ответчиками выступают — администрации Яковлевского округа, Прохоровского и Ивнянского районов, а также Яковлевский горно-обогатительный комбинат.

Третьи лица — региональное минимущество, Росимущество в Курской и Белгородской областях и управление Росреестра по Белгородской области.

Заявление истец подал 11 марта. Пока подробностей в деле нет. Известно, что оно рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Стоит отметить, что ПАО «Северсталь» является головной компанией Яковлевского горно-обогатительного комбината, который занимается добычей железных руд в Белгородской области.

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#Белгородская область#Прохоровский район#Ивнянский район#Арбитражный суд#Северсталь#Дело#Белгород#Кристина Семенчук#Росимущество#Администрации#Экономические споры#Яковлевский округ#ЯГОК
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