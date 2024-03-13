Никакого праздника: в Белгороде не будет гуляний на Масленицу

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Житель Белгорода поинтересовался у мэра Валентина Демидова, будут ли в этом году в областном центре отмечать Масленицу.
На обращение градоначальник ответил в прямом эфире. Он заявил, что из-за неспокойной оперативной обстановки масленичных гуляний в этом году не будет.
Нет. Если говорить о праздничных мероприятиях, то принято решение их не проводить в городе. К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовывать праздники, которые традиционно проходили в Белгороде на Масленицу. Я уверен, что все горожане отнесутся к этому решению с пониманием.
Валентин Демидов
Напомним, что мэр и ранее заявлял о том, что Масленица в этом году вряд ли состоится. Теперь это решение принято окончательно.