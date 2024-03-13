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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Масленица

Никакого праздника: в Белгороде не будет гуляний на Масленицу

13 марта 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Масленица

В Белгороде отменили праздничные гулянья на Масленицу

Из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде приняли решение не устраивать массовые гулянья на Масленицу. Об этом мэр сообщил белгородцам во время вечернего прямого эфира.

Житель Белгорода поинтересовался у мэра Валентина Демидова, будут ли в этом году в областном центре отмечать Масленицу.

На обращение градоначальник ответил в прямом эфире. Он заявил, что из-за неспокойной оперативной обстановки масленичных гуляний в этом году не будет.

Нет. Если говорить о праздничных мероприятиях, то принято решение их не проводить в городе. К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовывать праздники, которые традиционно проходили в Белгороде на Масленицу. Я уверен, что все горожане отнесутся к этому решению с пониманием.
Валентин Демидов

Напомним, что мэр и ранее заявлял о том, что Масленица в этом году вряд ли состоится. Теперь это решение принято окончательно.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Масленица#Белгород#Гулянья#Валентин Демидов#Александра Склярова
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