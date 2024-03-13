На «Розе Хутор» начался фестиваль горных курортов Евразии

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
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Updated Сегодня, 18:51
К работе по созданию ЕАГК в июне минувшего года приступили российский курорт «Роза Хутор», казахстанский «Шымбулак» и «Амирсой» (Узбекистан). Уже к ноябрю в процесс включился азербайджанский курорт «Шахдаг». Целью объединения является обеспечение платформы для стратегического развития туристической отрасли в Евразии, общения профессионалов сферы и продвижения лучших практик и брендов горных курортов.
Фестиваль горных курортов Евразии является первым мероприятием ЕАГK, призванным консолидировать экспертов горнолыжной индустрии стран Евразии. Он приурочен к десятилетию Олимпиады в Сочи, отмечаемому в этом году, сообщает kp.ru.
По словам генерального директора курорта «Роза Хутор» Александра Белокобыльского, принимать такое масштабное событие — это большая радость. Подобного рода мероприятия, сочетающие разнообразные форматы общения, формируют корректную атмосферу для профессионального и дружеского диалога. Таким образом происходит укрепление межгосударственных, экономических и культурных межстрановых связей.
В рамках программы фестиваля запланированы профессиональные дискуссии и культурно-образовательные мероприятия. Форум открыла дискуссионная сессия деловой программы на тему «Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)». Специалисты провели обсуждение аспектов отраслевой политики и регулирования, национальных особенностей и общих вызовов, подходов к планированию и запуску проектов модернизации инфраструктуры туризма, вопросов партнерского взаимодействия природоохранного и туристического сообществ, опыта реформы законодательства в сфере туризма на ООПТ в РФ. На сегодняшний день на российские особо охраняемые территории приходится 13,5 процента площадей страны, при этом они принимают более 14 миллионов гостей каждый год.
Дискуссии экспертов отрасли дополнили деловую программу первого дня события. В обсуждениях принимали участие представители инструкторских и спасательных служб горных курортов.
14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне состоится торжественная церемония открытия фестиваля. 15 марта в соответствии с программой события пройдут тематические мастер-классы и презентации курортов. Также в рамках события состоится сессия «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК» Центра компетенций в сфере туризма Роскачества. Завершение фестиваля запланировано на 16 марта. В этот день команды — участницы Евразийского альянса горных курортов обсудят итоги работы и дальнейшие стратегические планы.