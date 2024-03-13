На «Розе Хутор» начался фестиваль горных курортов Евразии

В рамках программы фестиваля запланированы профессиональные дискуссии и культурно-образовательные мероприятия. Форум открыла дискуссионная сессия деловой программы на тему «Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)». Специалисты провели обсуждение аспектов отраслевой политики и регулирования, национальных особенностей и общих вызовов, подходов к планированию и запуску проектов модернизации инфраструктуры туризма, вопросов партнерского взаимодействия природоохранного и туристического сообществ, опыта реформы законодательства в сфере туризма на ООПТ в РФ. На сегодняшний день на российские особо охраняемые территории приходится 13,5 процента площадей страны, при этом они принимают более 14 миллионов гостей каждый год.