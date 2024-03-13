Крыжовник, чечевица и кабачки необходимы Белгородской области для импортозамещения

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В Белгородской области утверждён список продукции и услуг, необходимых для импортозамещения в условиях введённых санкций. Всего в перечне 53 пункта.
В их число входят еда и семена:
В список также включили непродовольственные товары и услуги:
Отметим, что в 2023 году в регионе было всего 43 пункта, подлежащих импортозамещению. Ранее в него не входили ягоды, неметаллические продукты и основные металлы, одежда, изделия из кожи, а также печатные услуги и бумажные изделия.