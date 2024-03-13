Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Белгородской области утвердили новый список продукции для импортозамещения

Крыжовник, чечевица и кабачки необходимы Белгородской области для импортозамещения

13 марта 2024, 16:17
Фото: 1MI

В Белгородской области утвердили новый список продукции для импортозамещения

Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте регионального правительства. В список вошли продукты, текстиль и некоторые услуги.

В Белгородской области утверждён список продукции и услуг, необходимых для импортозамещения в условиях введённых санкций. Всего в перечне 53 пункта.

В их число входят еда и семена:

  • овощи (помидоры, огурцы, морковь, капуста, лук репчатый, картофель, свёкла столовая и сахарная, чеснок, кукуруза, кабачки, тыква, редис, баклажан);
  • семена (разнотипной кукурузы, подсолнечника, озимой и яровой твёрдой и мягкой пшеницы);
  • зерно чечевицы;
  • молоко и крупный рогатый скот на убой;
  • плоды семечковых и косточковых культур;
  • ягоды (малина, земляника или клубника, крыжовник, а также чёрная, красная, белая смородина).

В список также включили непродовольственные товары и услуги:

  • текстиль и текстильные изделия;
  • одежда;
  • кожа и изделия из кожи;
  • древесина и изделия из дерева и пробки;
  • бумага и изделия из бумаги;
  • печатные услуги, а также услуги по копированию звуко- и видеозаписей, программных средств;
  • химические продукты и вещества;
  • лекарственные средства и применяемые в медицинских изделиях материалы;
  • изделия из резины и пластмассы;
  • минеральные неметаллические продукты;
  • металлические изделия и основные металлы;
  • электрооборудование;
  • компьютерное оборудование;
  • транспортные средства и оборудование;
  • мебель;
  • ремонт и монтаж машин;
  • услуги и работы, связанные с научными исследования и экспериментальными разработками.

Отметим, что в 2023 году в регионе было всего 43 пункта, подлежащих импортозамещению. Ранее в него не входили ягоды, неметаллические продукты и основные металлы, одежда, изделия из кожи, а также печатные услуги и бумажные изделия.

Какие продукты, товары и услуги необходимы Белгородской области для импортозамещения
Узнать подробнее
Читайте также:
Евгений Савченко предложил создать запасы мясных консервов и запретить импорт мясаБелгородская области стала лидером по доле импорта одежды и обуви в ЧерноземьеПараллельный импорт в России собираются легализовать, но поможет это не всем
#Белгородская область#Экономика#Продукты#Услуги#Новости Белгорода#Товары#Импортозамещение#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Женщине оторвало ногу после попадания украинского снаряда в дом
Сегодня, 15:58
Секрет: в полиции не рассказали о ходе следствия по нападению на мужчину в баре
Сегодня, 14:10
Новый рекорд: за день ВСУ атаковали 17 из 22 районов Белгородской области
Сегодня, 13:59
Вслед за школами: вузы Белгорода переходят на дистант и самоподготовку
Сегодня, 12:18
Громкие звуки раздались над Белгородом
Сегодня, 15:52
Снаряд ВСУ попал в здание администрации в Белгородской области
Сегодня, 15:53