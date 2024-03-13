Как белгородцам из приграничья получить деньги на покупку или строительство жилья?

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В регионе утвердили порядок обеспечения жильём белгородцев в связи с обстрелами со стороны ВСУ. Речь идёт о тех, кто не может попасть в свои дома из-за оперативной обстановки. Отмечается, что порядок также касается населённых пунктов, в которых не был введён режим ЧС. Деньги белгородцы смогут направить на покупку или строительство дома.
Список получателей утверждён правительством области. Отметим, что при получении выплаты граждане должны передать в собственность области недвижимость в приграничье.
Размер выплаты рассчитывается из величины общей площади жилого помещения и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в области.
Площадь приобретаемого или построенного помещения должна быть равна площади жилого помещения, которое было у собственника до этого. Также белгородцы вправе приобрести или построить дом большей площади, но придётся доплачивать.
Выплата предоставляется для приобретения жилья у юридических лиц. Жильё должно быть расположено в Белгородской области. Также средства можно направить на покупку недвижимости, которая находится на этапе строительства, по договорам участия в долевом строительстве. Или же на приобретение жилья по договорам купли-продажи с юрлицами или индивидуальными предпринимателями.
Для получения выплат белгородцы должны подать до 20 марта заявление. Деньги переведут на специальный счёт в течение 20 рабочих дней после соответствующего уведомления.
Напомним, что ранее область получила 4,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим от обстрелов предприятиям. Часть средств направят белгородцам, которые не могут пользоваться собственным жильём.