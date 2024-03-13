Как белгородцам из приграничья получить деньги на покупку или строительство жилья?

В регионе утвердили порядок обеспечения жильём белгородцев в связи с обстрелами со стороны ВСУ. Речь идёт о тех, кто не может попасть в свои дома из-за оперативной обстановки. Отмечается, что порядок также касается населённых пунктов, в которых не был введён режим ЧС. Деньги белгородцы смогут направить на покупку или строительство дома.