Эксперт рассказал о критериях выбора капперов в Сети

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Найти надежного каппера, имея информацию лишь из отзывов на разных сайтах, не так-то просто. И люди, интересующиеся ставками на спорт, отлично это знают. Автор телеграм-канала «Контрольная Ставка» Артур Курицкий рассказал, почему прогнозы капперов отличаются от гадания на кофейной гуще.
Как пояснил эксперт, желая сделать выигрышную ставку, человек не всегда может правильно оценить предстоящее событие, если опирается только на отзывы в интернете или на прогнозы специализированных СМИ. Ключевая причина обращения к профессиональным капперам состоит в желании получать стабильный доход от такого вида деятельности, как ставки на результаты матчей. В Сети достаточно много аферистов, и легкой наживой для развода на деньги являются новички, обратил внимание Артур Курицкий. Он также отметил, что на каналы капперов заходить стоит и по той простой причине, что это еще и возможность получить удовольствие.
«Это захватывает. Это интересно наблюдать. Это интересно изучать. Здесь нет ничего тяжелого и сложного», — сказал эксперт.
Ключевое отличие надежного каппера от аферистов — прозрачность. Эксперты в этой области не станут публиковать на своих ресурсах просто хорошие отзывы о своей деятельности с результатами 100 процентов. Они будут представлять честную статистику. В качестве примера надежных ресурсов Курицкий привел телеграм-каналы, где выкладываются прогнозы результатов по платной подписке. Кроме этого, на каналах честных капперов обычно действует пробный бесплатный доступ. Курицкий считает, что пользователи, перед тем как что-либо оформлять, должны иметь возможность попробовать бесплатную версию. Таким образом они смогут составить собственное представление о ресурсе и убедиться в том, что никаких подводных камней здесь нет.
Еще одно преимущество легальных капперских сайтов — возможность общения с единомышленниками и получения от пользователей отзывов о работе канала и полученных результатах. Как правило, подписчики готовы делиться своими отзывами. Хорошим тоном считается и возможность личного сопровождения автора.
Помимо отзывов на самом канале, пользователям важно искать информацию о ресурсе на тематических форумах и порталах. При наличии большого количества хороших откликов каналу можно доверять, подытожил эксперт.