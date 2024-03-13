Эксперт рассказал о критериях выбора капперов в Сети

Ключевое отличие надежного каппера от аферистов — прозрачность. Эксперты в этой области не станут публиковать на своих ресурсах просто хорошие отзывы о своей деятельности с результатами 100 процентов. Они будут представлять честную статистику. В качестве примера надежных ресурсов Курицкий привел телеграм-каналы, где выкладываются прогнозы результатов по платной подписке. Кроме этого, на каналах честных капперов обычно действует пробный бесплатный доступ. Курицкий считает, что пользователи, перед тем как что-либо оформлять, должны иметь возможность попробовать бесплатную версию. Таким образом они смогут составить собственное представление о ресурсе и убедиться в том, что никаких подводных камней здесь нет.