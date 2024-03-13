Дуоденит и аллергия: что станет с котом, если скормить ему блины?

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
По словам эксперта, блины на Масленицу животным давать не стоит. Они могут спровоцировать у котов диарею, аллергию, отравление, расстройство пищеварения либо обострить хронические заболевания. Помимо этого, блины могут вызвать повышенное газообразование, проблемы с печенью, почками и поджелудочной железы.
В случае если питомец всё-таки съел блин и у него начало меняться настроение и аппетит, стоит обратиться к врачу. Зачастую жирная пища может спровоцировать различные расстройства пищеварения, которые проявляются следующими симптомами: вялость, рвота, отказ от еды и диарея. Симптомами также являются стоны, одышка или напряжённая поза.
Помимо блинов, питомцам запрещено давать шоколад, сметану и икру. Лучше отдать предпочтение отварной курице без соли и специй или нежирному и несладкому творогу.
Чрезмерное потребление блинов вредит и человеку. Диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная утверждает, что допускается есть не более двух блинов три раза в неделю. Детям до трёх лет и вовсе не рекомендуется давать блины.