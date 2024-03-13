Дуоденит и аллергия: что станет с котом, если скормить ему блины?

В случае если питомец всё-таки съел блин и у него начало меняться настроение и аппетит, стоит обратиться к врачу. Зачастую жирная пища может спровоцировать различные расстройства пищеварения, которые проявляются следующими симптомами: вялость, рвота, отказ от еды и диарея. Симптомами также являются стоны, одышка или напряжённая поза.