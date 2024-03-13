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Кот

Дуоденит и аллергия: что станет с котом, если скормить ему блины?

13 марта 2024, 15:50
Фото: Изображение Midjourney
Кот

Эксперт рассказала белгородцам, почему не стоит давать блины котам

Заведующая ветклиникой Юлия Богданова рассказала, какие продукты не стоит давать своим питомцам в качестве лакомства. Она также привела примеры того, что может произойти, если дать им блины или сладости. Подробнее рассказали «Новые известия».

По словам эксперта, блины на Масленицу животным давать не стоит. Они могут спровоцировать у котов диарею, аллергию, отравление, расстройство пищеварения либо обострить хронические заболевания. Помимо этого, блины могут вызвать повышенное газообразование, проблемы с печенью, почками и поджелудочной железы.

В случае если питомец всё-таки съел блин и у него начало меняться настроение и аппетит, стоит обратиться к врачу. Зачастую жирная пища может спровоцировать различные расстройства пищеварения, которые проявляются следующими симптомами: вялость, рвота, отказ от еды и диарея. Симптомами также являются стоны, одышка или напряжённая поза.

Помимо блинов, питомцам запрещено давать шоколад, сметану и икру. Лучше отдать предпочтение отварной курице без соли и специй или нежирному и несладкому творогу.

Чрезмерное потребление блинов вредит и человеку. Диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная утверждает, что допускается есть не более двух блинов три раза в неделю. Детям до трёх лет и вовсе не рекомендуется давать блины.

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#Общество#Животные#Масленица#Кот#Белгород#Блины#Питомцы#Александра Склярова
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