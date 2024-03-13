Белгородцы приготовят на Масленицу самые дешёвые блины в РФ

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Цены на продукты компания взяла из данных Росстата. Среднюю стоимость всех ингредиентов считали по следующему рецепту: литр молока 2,5-3,2% жирности, два куриных яйца, 500 грамм пшеничной муки и 100 грамм сахара. В расчёт не брали щепотку соли и столовую ложку растительного масла. По данному рецепту получится приготовить около 20 блинов.
Так, среди регионов Центрального федерального округа самые дешёвые продукты нашли в Белгородской области: их общая стоимость составила всего 114 рублей. Большую роль в различии цен сыграли стоимость молока и муки, которые в Белгородской области оказались самыми дешёвыми.
Интересно, что белгородские блины стали не только самыми дешёвыми по стоимости приготовления в ЦФО, но и в целом по РФ. По цене регион уступает только Мордовии. Там на приготовление 20 блинов потребуется 111 рублей. Второе место по дешевизне продуктов Белгородская область делит с Удмуртией, а замыкает топ-3 Татарстан, где на блины надо потратить 115 рублей.
Дороже всего блины обойдутся жителям Магаданской области — в 241 рубль.
Отметим, что в прошлом году средняя стоимость 20-25 блинов в Белгородской области составляла 142 рубля.