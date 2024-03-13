Белгородцы приготовят на Масленицу самые дешёвые блины в РФ

Интересно, что белгородские блины стали не только самыми дешёвыми по стоимости приготовления в ЦФО, но и в целом по РФ. По цене регион уступает только Мордовии. Там на приготовление 20 блинов потребуется 111 рублей. Второе место по дешевизне продуктов Белгородская область делит с Удмуртией, а замыкает топ-3 Татарстан, где на блины надо потратить 115 рублей.