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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Блины

Белгородцы приготовят на Масленицу самые дешёвые блины в РФ

13 марта 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
Блины

В Белгородской области оказались самые дешёвые продукты для блинов

Компания Bankiros в преддверии Масленицы провела исследование и выяснила, жителям каких регионов приготовление блинов в 2024 году обойдётся дешевле всего. В ЦФО самая низкая стоимость оказалась в Белгородской области, пишет «Орелtimes».

Цены на продукты компания взяла из данных Росстата. Среднюю стоимость всех ингредиентов считали по следующему рецепту: литр молока 2,5-3,2% жирности, два куриных яйца, 500 грамм пшеничной муки и 100 грамм сахара. В расчёт не брали щепотку соли и столовую ложку растительного масла. По данному рецепту получится приготовить около 20 блинов.

Так, среди регионов Центрального федерального округа самые дешёвые продукты нашли в Белгородской области: их общая стоимость составила всего 114 рублей. Большую роль в различии цен сыграли стоимость молока и муки, которые в Белгородской области оказались самыми дешёвыми.

Интересно, что белгородские блины стали не только самыми дешёвыми по стоимости приготовления в ЦФО, но и в целом по РФ. По цене регион уступает только Мордовии. Там на приготовление 20 блинов потребуется 111 рублей. Второе место по дешевизне продуктов Белгородская область делит с Удмуртией, а замыкает топ-3 Татарстан, где на блины надо потратить 115 рублей.

Дороже всего блины обойдутся жителям Магаданской области — в 241 рубль.

Отметим, что в прошлом году средняя стоимость 20-25 блинов в Белгородской области составляла 142 рубля.

Продукты для блинов на Масленицу заметно подорожали за год
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#Общество#Белгородская область#Стоимость#Новости Белгорода#Масленица#Белгород#Орёл#Блины#Александра Склярова
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