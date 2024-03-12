Жителей приграничья оповестили о «предупредительно-профилактической операции»

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Правоохранительные органы Брянска проводят предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Жителей просят сохранять спокойствие.
Сегодня правоохранительными органами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.
Александр Богомаз, глава Брянской области