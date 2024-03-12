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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

Брянцев попросили соблюдать спокойствие из-за рейдов правоохранителей

Жителей приграничья оповестили о «предупредительно-профилактической операции»

12 марта 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney

Брянцев попросили соблюдать спокойствие из-за рейдов правоохранителей

Губернатор Александр Богомаз предупредил местных жителей о мероприятиях по предупреждению террористических действий, пишут «Брянские новости».

Правоохранительные органы Брянска проводят предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Жителей просят сохранять спокойствие.

Сегодня правоохранительными органами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие.
Александр Богомаз, глава Брянской области

12 марта Белгородская и Курская области подверглись атакам ВСУ. В частности, на территорию регионов пытались проникнуть ДРГ. В течение всего дня Белгородчина находилась под огнём. Тем временем в Сети о регионе также появилось множество фейков.

В Минобороны РФ рассказали подробности о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область
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#Белгородская область#Россия#Правоохранители#Брянская область#Наталья Корявых#Приграничье#ДРГ#Александр Богомаз
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