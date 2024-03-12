Женщина с внуком находились в доме в Шебекино, когда туда попал украинский снаряд

Posted 12 марта 2024, 16:48
Published 12 марта 2024, 16:48
Modified 12 марта 2024, 16:50
Updated 12 марта 2024, 16:50
При очередном обстреле Шебекино боеприпас попал в крышу жилого дома, в котором в тот момент находились пожилая женщина и её внук. Людей вывели из помещения. После возникшего пожара второй этаж дома сгорел.
Восстанавливать его должны начать 13 марта, как и остальные пострадавшие при обстрелах во вторник объекты в Шебекинском городском округе.
Повреждения также получила районная больница. Восстановить там придётся крышу, фасад и окна. Подрядчик приступит к работе сразу после того, как рассчитают стоимость работ.
Обо всех событиях 12 марта можно узнать из других публикаций журналистов Бел.Ру. Самые свежие новости публикуем в нашем Telegram-канале.