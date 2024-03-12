Женщина с внуком находились в доме в Шебекино, когда туда попал украинский снаряд

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Во время обстрела Шебекино 12 марта один из снарядов попал в жилой дом, в котором находились люди. Чудом никто не пострадал. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.