«Во время тревоги пары продолжались»: белгородцы недовольны организацией занятий

Ещё одна жалоба касалась отделения почты. Местная жительница отправилась утром за посылкой, однако в отделении работница сказала, что принимать и запускать внутрь никого не будет: «К слову, рядом никаких других укрытий нет, где можно бы переждать ракетную опасность».