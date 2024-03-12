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Студенты

«Во время тревоги пары продолжались»: белгородцы недовольны организацией занятий

12 марта 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
Студенты

Белгородцы недовольны проведением пар во время ракетной опасности

По словам местных жителей, преподаватели продолжали проводить занятия, несмотря на ракетную опасность. Жалобы появились в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди».

Как пишут белгородцы, в институте культуры (БГИИКе) во время тревоги якобы продолжались дистанционные занятия: «Один преподаватель сказал перейти в безопасное место и продолжить писать конспект там».

Аналогичная ситуация сложилась, по словам белгородцев, и в педагогическом колледже. Как заявили местные жители, при ракетной опасности там также продолжали проводить дистанционные пары.

«Преподаватель молчит, даже не удосужилась сказать, что нужно уходить в безопасное место», — пишут белгородцы.

Ещё одна жалоба касалась отделения почты. Местная жительница отправилась утром за посылкой, однако в отделении работница сказала, что принимать и запускать внутрь никого не будет: «К слову, рядом никаких других укрытий нет, где можно бы переждать ракетную опасность».

Ранее белгородцам разъяснили, как должны работать школы при ракетной опасности.

Как должны действовать учителя во время ракетной опасности?
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#Общество#Университет#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Занятия#Пары#Ракетная опасность
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