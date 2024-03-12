«Во время тревоги пары продолжались»: белгородцы недовольны организацией занятий

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Как пишут белгородцы, в институте культуры (БГИИКе) во время тревоги якобы продолжались дистанционные занятия: «Один преподаватель сказал перейти в безопасное место и продолжить писать конспект там».
Аналогичная ситуация сложилась, по словам белгородцев, и в педагогическом колледже. Как заявили местные жители, при ракетной опасности там также продолжали проводить дистанционные пары.
«Преподаватель молчит, даже не удосужилась сказать, что нужно уходить в безопасное место», — пишут белгородцы.
Ещё одна жалоба касалась отделения почты. Местная жительница отправилась утром за посылкой, однако в отделении работница сказала, что принимать и запускать внутрь никого не будет: «К слову, рядом никаких других укрытий нет, где можно бы переждать ракетную опасность».
Ранее белгородцам разъяснили, как должны работать школы при ракетной опасности.