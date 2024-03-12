Видео с бегущим от стрельбы человеком сняли вовсе не в белгородском приграничье

В Сети появилось снятое в белгородской Короче фейковое видео

В Сети появился видеоролик, на котором человек бежит по улице под звуки стрельбы. Оказалось, что запись сделана в не приграничном Корочанском районе. Глава Николай Нестеров сообщил, что ролик не соответствует действительности и паниковать не нужно.