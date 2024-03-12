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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Фейковое видео из Корочи

Видео с бегущим от стрельбы человеком сняли вовсе не в белгородском приграничье

12 марта 2024, 13:44
Фото: страница Николая Нестерова в соцсети
Фейковое видео из Корочи

В Сети появилось снятое в белгородской Короче фейковое видео

В Сети появился видеоролик, на котором человек бежит по улице под звуки стрельбы. Оказалось, что запись сделана в не приграничном Корочанском районе. Глава Николай Нестеров сообщил, что ролик не соответствует действительности и паниковать не нужно.
Сюжет
Фейк

В Белгородской области опровергли очередной фейк. На этот раз жителей региона пугали видео, на котором человек бежит по улице под звуки стрельбы. Причём некоторые источники утверждали, что всё это якобы было снято в приграничье.

Оказалось, что запись сделана на улице Ленинградской в Короче. Глава района Николай Нестеров сообщил, что это видео — фейк. Ролик не соответствует действительности и создан для разжигания паники.

Глава района показал реальную обстановку на этой улице — на территории района спокойно, никакой стрельбы нет. Нестеров призвал местных жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

Обстановка в Короче
Видео: соцсети Николая Нестерова
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